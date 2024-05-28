Программа долгосрочных сбережений: заключение договора и софинансирование государства

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В России с 1 января начала действовать программа долгосрочных сбережений (ПДС), к которой можно присоединиться с помощью заключения договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). С каким именно НПФ заключать соглашение, гражданин выбирает самостоятельно. Из каких источников формируется ПДС, сколько действует договор и как формируется государственное софинансирование расскажет редакция «Радио 1».
Из каких источников формируются средства ПДС
В программу долгосрочных сбережений входят добровольные взносы человека любых сумм, независимые от периода взноса, имеющиеся средства пенсионных накоплений, софинансирование государства, а также инвестиционный доход человека.
Что входит в государственное софинансироование и кто его может получить
Гражданин, который сделал взнос в ПДС в размере от 2 000 рублей в год, автоматически получает право на софинансирование от государства в течение первых трех лет. Размер софинансирования зависит от личных взносов и от размеров среднемесячного дохода гражданина. При среднемесячном доходе до 80 000 рублей государство докладывает 1 рубль к каждому рублю, вложенному гражданином. Отметим, что финансирование происходит автоматически, а все данные о доходах граждан находятся в Федеральной налоговой службе. Сами перечисления также происходят автоматически — никаких дополнительных документов подавать не нужно.
Насколько можно заключит договор с ПДС
При вступлении в ПДС срок действия договора составляет более 15 лет. Либо он может завершиться при достижении 55 лет женщинами или 60 лет мужчинами.
«Гражданин, который стал участником программы в 20 лет, уже в 35 лет будет претендовать на выплаты по ПДС. Мужчина в возрасте 54 лет, вступивший в ПДС, уже в 60 лет получает право на получение выплат. Это право граждан назначить себе выплаты при достижении данных сроков», — рассказал РИАМО директор департамента финансовой политики Минфина РФ Павел Шахлевич.Существует возможность забрать средства из ПДС досрочно без потери накопленного дохода в случае наступления особых жизненных ситуаций — например, при оплате дорогостоящего лечения участника программы или потери кормильца. В других случаях досрочно получить пенсионные накопления и деньги, которое софинансировало государства, невозможно.
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