В России активно развивается программа долгосрочных сбережений

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Все желающие с этого года в России активно заработала программа долгосрочных сбережений. О её преимуществах рассказали в Минфин России.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) начала свою работу с января 2024 года. ПДС — это сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» на любые цели.
В рамках программы все желающие смогут получить до 40% уровня негосударственного пенсионного обеспечения.
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«Тема пенсионного обеспечения и формирования долгосрочных сбережений вызывает у некоторых людей сомнения. Этот инструмент позволяет накопить себе на будущее потребление, и чтобы была финансовая возможность обеспечивать свое личное качество жизни абсолютно без рисков с точки зрения потерь этих денег. И более того, получить возможность финансовой поддержки со стороны государства. Это снижает нагрузку на бюджет домохозяйства, что кажется очень важным», — поделился президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.
В рамках программы все желающие смогут получить до 40% уровня негосударственного пенсионного обеспечения.
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Мира Полтева