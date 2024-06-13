Программа капремонта электрообъектов в Подмосковье выполнена на треть

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Капитальный ремонт объектов электрической инфраструктуры проводит в Московской области компания «Моособлэнерго», в настоящее время выполнено около трети от всех запланированных работ, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«В рамках программы отремонтировано уже 83,5 км линий электропередачи, в 95 подстанциях установлено новое оборудование, в порядок приведены 57 зданий электроустановок. Кроме того, 38 гектаров охранных зон ЛЭП расчищено от деревьев и кустарника», — говорится в сообщении.Самые большие объёмы работ были проведены в четырёх городских округа: Одинцовском, Подольске, Пушкинском и Раменском. Полностью выполнить программу капремонта энергетики должны к ноябрю.
Ремонт электросетевой инфраструктуры проводится для обеспечения надёжного снабжения потребителей электричеством круглый год.
Читайте также:
В Красногорске до конца месяца появится новая электрозарядная станция
Для подмосковных школьников провели урок по электробезопасности
В Коломне около 3000 домовладений стали участниками программы «Социальная газификация»
Лев Каштанов