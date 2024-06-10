В Красногорске до конца месяца появится новая электрозарядная станция

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Новая электрозарядная станция (ЭЗС) заработает на Молодёжной улице в посёлке Нахабино городского округа Красногорск до конца июня, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Специалисты компании «Мособлэнерго» уже начали строить новую линию электропередачи, которая будет обеспечивать ЭЗС электричеством от трансформаторной подстанции. Протяженность электролинии составит 300 метров», — говорится в сообщении.Мощность новой зарядной станции составит 22 кВт, что позволит заряжать электрокары и любой другой электространспорт.
В министерстве напомнили, что в Нахабине компания «Мособлэнерго» уже установила четыре электрозарядные станции.
Всего в Московской области установлены 484 ЭЗС, из которых 282 станции медленные и 202 — быстрые.
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