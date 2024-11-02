Программа «Практики созидания» стартует 9 ноября

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Стартовал отбор первых 10 городов для участия в общероссийском проекте «Городская среда будущего. Практики созидания». Он будет проходить до 20 декабря, сообщили в пресс-службе экспертного сообщества «Живые города», которое выступает организатором программы.
«Мы решили не проводить обычный конкурс с заполнением заявлений и сбором рекомендательных писем, а предложить городским администрациям делом показать, на что они способны – через активацию молодых и взрослых горожан на саморазвитие и совместное участие в жизни города. Приглашаем администрацию каждого города в ходе конкурса вовлечь разные группы горожан – школьников, молодёжь, взрослых – в совместное развитие, а затем в реализацию городских проектов», – отметили организаторы.Для этого была создана уникальная образовательная программа «Практики созидания», куда приглашают старшеклассников и молодёжь города в возрасте от 12 до 25 лет, а также учителей, педагогов и родителей. Спикеры, тренеры и эксперты программы проведут слушателей через насыщенный шестинедельный онлайн-курс по активации внутреннего потенциала и развитию навыков эффективного взаимодействия для создания городских проектов.
Бесплатная программа стартует 9 ноября 2024 года. Она даёт знания и навыки, необходимые для созидательной жизни всем горожанам и разработана в содружестве с экспертами РАНХиГС, МГУ, ВШЭ, АСИ и Школой навигаторов. Зарегистрироваться на программу и установочную сессию можно на сайте.
По итогам проведения программы «Практики созидания» 10 городов, которые смогут привлечь наибольшее количество участников в 2024 году, получат в течение 2025 года поддержку для развития города от ведущих экспертов страны в рамках проекта «Городская среда будущего. Практики созидания».
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Лора Луганская