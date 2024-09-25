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Программа соцгазификации в Подмосковье с начала года охватила 30 тысяч жителей

25 сентября 2024, 17:30
Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

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Дома 30 тысяч жителей Московской области подключили к центральному газоснабжению с начала текущего года в рамках реализации президентской программы по социальной газификации, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Специалисты компании «Мособлгаз» построили для подключения домов 90 километров новых газораспределительных сетей», — отмечается в сообщении.
Юбилейное подключение пришлось на дом в деревне Авсюнино Орехово-Зуевского городского округа, в котором живёт многодетная семья.



«Этот дом — моё родовое гнездо, здесь жили мои бабушка и дедушка. И всю жизнь мы топили печку дровами. (…) Очень хорошо, что появилась эта программа по газификации. Все работы провели быстро, в феврале подали заявку, а сейчас уже с газом, всё было сделано по льготе», – поделилась хозяйка дома Анастасия Викулова.
Всего в рамках догазификации в Подмосковье планируется подключить к газу дома 50 тысяч жителей.

Подробная информация о льготной догазификации в Московской области размещена по ссылке.

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#минэнерго мо
#московская область
#подмосковье
С 25 по 27 сентября пройдёт региональный этап конкурса «Подрост» в Подмосковье
25 сентября 2024, 17:58

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

XI областная встреча школьных лесничеств и региональный этап всероссийского конкурса «Подрост» за сохранение природы и бережное отношение к лесам пройдут с 25 по 27 сентября в Московской области, сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Торжественное открытие мероприятия посетили представители Московской областной Думы, администрации городского округа Пушкинский, ПАО Сбербанк, а также сотрудники регионального комитета лесного хозяйства и ГКУ МО «Мособллес».

«Мероприятие организовано региональным Комитетом лесного хозяйства в целях развития движения школьных лесничеств, выявления и поощрения детей и молодежи, имеющих специальные знания и навыки в области лесного хозяйства, лесоводства, лесной экологии и биологии. За звание лучших будут бороться 94 участника из 19 команд школьных лесничеств, представляющих все лесничества Московской области», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Организаторы постарались составить программу слёта таким образом, чтобы дни мероприятия были насыщены яркими событиями и радостными эмоциями, дарили хорошее настроение.

Участники школьных лесничеств традиционно представят свои визитные карточки на суд жюри, продемонстрируют уровень теоретических знаний по основным лесным дисциплинам в конкурсах «Юный лесовод» и «Детская лесная конференция» и примут участие в командном туре — конкурсе «Лесное многоборье».

«Комитет лесного хозяйства Московской области начал возрождение школьных лесничеств в 2013 году. В настоящий момент на территории Московской области действует более 170 школьных лесничества, которые объединяют свыше 3 тысяч школьников. Ребята под руководством лесных специалистов занимаются на лесных участках, участвуют в различных мероприятиях, направленных на защиту и воспроизводство леса», — сказал генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Сергей Дугинов.

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Автомобилистам стало проще оплачивать проезд по ЦКАД и трассе «Восток»
25 сентября 2024, 17:57

Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

Оплатить проезд по ЦКАД и трассе М-12 «Восток» теперь можно на портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на госкомпанию «Автодор».
«Проезд можно оплатить в течение пяти дней. Для этого нужно добавить номер транспортного средства в личный кабинет», – пояснили в министерстве.
Заплатить за проезд по платным дорогам Автодора можно также на сайте, в мобильном приложении «Автодор». Также можно внести плату в Центрах поддержки и обслуживания «Автодор – Платные дороги», в терминалах «Элекснет» через СберБанк Онлайн, с помощью сервиса для абонентов Т2 или USSD-команду *390#.

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#московская область
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Белгородскую чиновницу Шинкарук* внесли в реестр террористов и экстремистов
25 сентября 2024, 17:51

Фото: iStock/leolintang

Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов чиновницу из Белгородской области Викторию Шинкарук*, обвиняемую в подготовке теракта. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Вместе с ней в этот список попал её сообщник Александр Холодов*.

Напомним, что Шинкарук* обвиняют по статье Уголовного кодекса об участии в террористическом сообществе. Также ей предъявлено обвинение в незаконном обороне и подготовке к изготовлению взрывчатых веществ, контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, а также подготовке к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору.

По правилам Росфинмониторинга, попавшие в список лица не могут взаимодействовать со СМИ, размещать какую-либо информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, не касающимися выплаты налогов, зарплаты и возмещения ущерба.

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*внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#терроризм
#белгородская область
#экстремизм
#обвинение
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Новую станцию МЦД в Химках по решению жителей назовут «Монумент»
25 сентября 2024, 17:48

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Октябрьская железная дорога разрешила присвоить новой станции МЦД-3 в Химках название «Монумент», предложенное по итогам голосования жителей. Это следует из письма РЖД в адрес Минтранса Московской области, текст которого приводит ТАСС.
«Октябрьская железная дорога не имеет возражений против присвоения наименования «Монумент» этому проектируемому остановочному пункту», – сказано в письме.
Голосование за название станции МЦД-3 прошло на портале госуслуг в июне – июле. Самым популярным вариантом стало наименование «Монумент». Это первый случай, когда жителям дали возможность выбирать название ранее не существовавшей станции МЦД.

Как ранее объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, строительство станции планируют начать в будущем году. Бюджет Подмосковья вложит в этот проект 1 млрд рублей.

Платформу возведут в районе 23 км Ленинградского шоссе рядом с монументом «Противотанковые ежи». Он был установлен в декабре 1966 года в честь 25-летия разгрома фашистской армии под Москвой.

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Когда и где собирать грибы в Подмосковье 2024: места и сезоны
25 сентября 2024, 17:36

Фото: istockphoto / TasiPas

Осень в Подмосковье — время, когда любители «тихой охоты» отправляются в леса в поисках ароматных грибов. Регион славится богатыми местами, где можно собрать щедрый урожай. О самых грибных локациях Московской области расскажет редакция «Радио 1».

Когда собирать грибы в Подмосковье осенью 2024

Осень — отличное время для сбора грибов в Московской области. Это возможность прогуляться по лесу, насладиться тишиной и красотой природы, а также поискать вкусные грибы. Сентябрь принесёт богатый урожай, но грибы можно будет собирать до ноября. Во время сильных дождей и при резких колебаниях температуры можно ожидать особенно обильный урожай. В таких благоприятных погодных условиях количество собранных грибов значительно возрастёт.


Где собирать грибы в Московской области

Топ 5 грибных мест в Подмосковье

В Подмосковье можно найти множество локаций для любителей грибной охоты, но наиболее популярными и востребованными среди грибников считаются следующие места:

  1. на Ярославском направлении, в окрестностях станций Зеленоградск, Калистово, Семхоз и Абрамцево, грибники могут обнаружить опята, вешенки, лесные шампиньоны, моховики и белые грибы;
  2. на Савеловском направлении, у станций Икша, Морозки и Турист, ассортимент грибов включает подберёзовики, опята, маслята, лисички, сыроежки и вешенки;
  3. на Киевском направлении, неподалёку от станций Алабино, Селятино, Рассудово и Бекасово, можно найти боровики, летние опята, волнушки и вешенки;
  4. на Казанском направлении, в районе станций Данино, Григорово, Гжель, Игнатьево, Бронницы, Луховицы и Егорьевск, доступны белые грибы, синеножки и осенние опята;
  5. на Ленинградском направлении, возле станций Подрезково, Поварово, Головково, Фроловское и Покровка, можно собрать белые грибы, подберёзовики, подосиновики, опята и грузди.

Календарь грибника

Сентябрь

В леса приходит осень, а значит можно найти такие грибы, как: белые грибы, подберёзовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки, грузди, рыжики, опята.

Октябрь:

В октябре можно найти белые грибы, шампиньоны, лисички, сыроежки, опята, грузди. Всё ещё можно встретить подосиновики и подберезовики и найти осенние опята.

Ноябрь

В этом месяце можно пойти собирать опята, вешенки, грузди и рыжики.

Фото: istockphoto / Zbynek Pospisil

Какие грибы растут в Московской области

В Московской области растёт более 400 видов съедобных грибов. Вот некоторые из них:

Белые грибы

Белые грибы, также известные как боровики, являются одними из самых популярных и ценных видов грибов в Московской области. Они растут в хвойных и лиственных лесах. Сезон сбора белых грибов начинается в середине июня и продолжается до конца октября.

Лисички

Они начинают появляться в конце мая и продолжают расти до поздней осени. Лисички считаются деликатесом и используются в различных блюдах европейской кухни.

Опята

Опята — это грибы, которые растут на пнях и стволах деревьев. Они встречаются в лиственных, хвойных и смешанных лесах. Сезон сбора опят начинается в конце лета и продолжается до середины осени.

Грузди

Грузди — это грибы, которые растут в сырых и тенистых местах в лиственных и смешанных лесах, особенно много их в берёзовых рощах. Сезон сбора груздей начинается в середине июля и продолжается до конца октября.

Как правильно собирать и срезать грибы

Сбор грибов — увлекательное занятие, но важно делать это правильно, чтобы не повредить грибницу.

  • Собирайте грибы только в экологически чистых местах. Избегайте мест вблизи промышленных объектов, дорог и свалок.
  • Не собирайте грибы, которые вам неизвестны. Некоторые виды грибов могут быть ядовитыми или несъедобными. Если сомневаетесь, лучше оставьте гриб в лесу.
  • Собирайте грибы аккуратно, не разрушая грибницу. Выкручивайте грибы из земли, а не срезайте их ножом.
  • Обрабатывайте собранные грибы сразу после возвращения домой. Переберите их, удалите подозрительные экземпляры и тщательно промойте оставшиеся грибы.
  • Не храните собранные грибы долгое время. Чем быстрее вы их обработаете, тем меньше вероятность того, что они испортятся.

Фото: istockphoto / Natalya Maisheva

Как отличить ядовитые грибы от съедобных

Собирание грибов может быть интересным занятием, но требует осторожности и знаний, чтобы избежать отравления. Вот несколько советов, как отличить съедобные грибы от ядовитых:

  • изучите виды грибов: перед походом в лес ознакомьтесь с основными съедобными и ядовитыми видами грибов. Существуют специальные справочники и приложения, которые помогут вам определить грибы по их внешнему виду;
  • обратите внимание на цвет и форму: сравните внешний вид гриба с описаниями съедобных и ядовитых видов. Ядовитые грибы могут иметь яркие несоответствующие цвета или необычные формы. Например, мухомор имеет характерные красные шляпки с белыми пятнами. Однако если гриб слишком бледный, то возможно, что он тоже опасен.
  • проверьте запах: съедобные грибы часто имеют приятный аромат, в то время как ядовитые могут пахнуть неприятно или странно;
  • изучите свойства шляпки и ножки: имеет значение не только цвет, но и структура. У многих ядовитых грибов пластинчатая структура шляпки, а ножка — полой внутри, а ещё не имеет мешочка или «юбочки», которая соединяет шляпку с ножкой;
  • Не собирайте грибы без уверенности: если вы не уверены в грибе, лучше не рисковать и не брать его.
Соблюдая эти правила, можно значительно снизить риск отравления и насладиться своим уловом.

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#грибники
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Жителей Подмосковья призвали не ловить редких рыб во время осенней рыбалки
25 сентября 2024, 17:30

Фото: пресс-служба Минэкологи МО

В Министерстве экологии и природопользования Московской области призвали быть внимательны к редким видам рыб во время осенней рыбалки в Подмосковье.
В пресс-службе ведомства назвали осень в регионе идеальным временем для рыбалки. Вода остывает, трава на водоёмах отмирает, а рыба начинает активно перемещаться и питаться.
«Опытные рыбаки знают, что в этот период можно поймать настоящие трофеи. Среди богатых хищником подмосковных водохранилищ выделяют Истринское, Можайское, Озёрнинское и Рузское», – рассказали в пресс-службе.
Вместе с тем там напомнили, что в водоёмах Московской области представлены виды рыб, внесённые в Красную книгу Подмосковья. Рыбакам советуют запомнить таких представителей подводной фауны, как обыкновенный подкаменщик, европейский хариус, сом, жерех, чехонь, волжский подуст, белоглазка, синец, стерлядь и европейская ручная минога.

В Минэкологии подчеркнули, что за ловлю краснокнижных рыб можно понести как административное, так и уголовное наказание.

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#московская область
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В Европе начнут отстрел волков из-за съеденного пони Урсулы фон дер Ляйен
ЕС разрешил отстрел волков после того, как волк съел пони Урсулы фон дер Ляйен
25 сентября 2024, 17:08

Фото: iStock/kjekol

Страны Евросоюза проголосовали за то, чтобы изменить охранный статус волков, в некоторых регионах начнут отстрел животных. Об этом сообщает портал Euractiv.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала одним из инициаторов по вопросу отстрела волков. Она выступала за принятие данного решения еще в прошлом году.

По ее словам, немецкие волки стали проблемой для европейских пастухов. Она отметила, что хищники начали мигрировать в Люксембург.

Примечательно, что у главы ЕК есть личные причины поддерживать отстрел животных. В 2022 году волк забрался на территорию конюшни на северо-западе Германии растерзал и съел 30-летнюю пони по имени Долли, которая принадлежала фон дер Ляйен.

Отмечается, что зоозащитники выступают против отстрела волков. Согласно их мнению, домашний скот необходимо защищать при помощи заборов.

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#животные
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В Московской области выпустили контейнеры для сбора пластиковых бутылок
25 сентября 2024, 17:03

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Предприниматели Московской области разработали яркие контейнеры для сбора пластиковых бутылок в рамках проекта «Сожми и закрути ПЭТ». Регоператор Чеховского кластера сможет использовать новые боксы для проведения экологических мероприятий, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Основная цель проекта — сокращение объёма пластиковых ёмкостей из полиэтилентерефталата. Сжатие бутылок перед утилизацией облегчает их хранение, транспортировку и обработку. Кроме того, уменьшается количество выездов мусоровозов.

Первая акция с использованием ярких контейнеров «Сожми и закрути ПЭТ» от компании «ПластСервис» состоялась 25 сентября в городском округе Серпухов в Дашковской школе.

Проект успешно развивается и реализуется не только в Москве и Московской области, но и в Ленинградской, Нижегородской, Тульской, Свердловской областях, а также на Сахалине.

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#московская область
#подмосковье
#контейнеры
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Многодетная семья из Химок купила квартиру по государственной программе
25 сентября 2024, 16:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Семья Владимира и Анны Степановых из Химок купила жилище по программе «Обеспечение жильём молодых семей». Новоселье они отпразднуют в двухкомнатной квартире, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В семье химчан – трое сыновей, Миша, Давид и Марк. До этого супруги жили с родителями, однако после рождения младшего ребёнка решили расширить жилплощадь. Субсидия стала поддержкой для молодой семьи.
«Приобрели двухкомнатную квартиру в новостройке. Ключи получим весной следующего года. Очень ждём момента сдачи. Это особенно радостное событие для нас», – поделился Владимир Степанов.
В этом году участниками программы в Подмосковье стали около 300 семей. Чтобы получить льготу, нужно соответствовать нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье, имея менее 10 кв. м. на человека; проживать в Подмосковье, а также иметь доходы для оплаты 65% расчётной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно в режиме онлайн по ссылке.

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#московская область
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