Программа соцгазификации в Подмосковье с начала года охватила 30 тысяч жителей

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Дома 30 тысяч жителей Московской области подключили к центральному газоснабжению с начала текущего года в рамках реализации президентской программы по социальной газификации, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Специалисты компании «Мособлгаз» построили для подключения домов 90 километров новых газораспределительных сетей», — отмечается в сообщении.Юбилейное подключение пришлось на дом в деревне Авсюнино Орехово-Зуевского городского округа, в котором живёт многодетная семья.
«Этот дом — моё родовое гнездо, здесь жили мои бабушка и дедушка. И всю жизнь мы топили печку дровами. (…) Очень хорошо, что появилась эта программа по газификации. Все работы провели быстро, в феврале подали заявку, а сейчас уже с газом, всё было сделано по льготе», – поделилась хозяйка дома Анастасия Викулова.Всего в рамках догазификации в Подмосковье планируется подключить к газу дома 50 тысяч жителей.
Подробная информация о льготной догазификации в Московской области размещена по ссылке.
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