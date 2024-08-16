В Подмосковье заработал Единый центр управления газоснабжением региона

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Единый центр управления газоснабжением начал работать в Московской области, в его базу данных включена вся информация по снабжению региона этим ресурсом, строительству газовых сетей и техобслуживанию оборудования, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Мы продолжаем совершенствовать управление газоснабжением региона. Для этого создан Единый центр управления, который позволит максимально оперативно в онлайн-режиме контролировать такие важные процессы, как проведение работ на объектах газового хозяйства, транспортировку и поставку газа», — сказал вице-губернатор региона — глава областного Минэнерго Евгений Хромушин.Он добавил, что новый центр управления позволит улучшить газоснабжение региона и упростит взаимодействие с жителями в вопросах газификации.
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Лев Каштанов