Программа улучшения жилищных условий охватит в этом году 270 подмосковных семей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Улучшить жилищные условия в рамках программы «Молодая семья» в этом году смогут 270 семей из Московской области. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Программа «Молодая семья» была разработана федеральным правительством для улучшения жилищных условий семей по всей стране. В Подмосковье она заработала в 2007 году. Суть программы – в субсидировании стоимости квартиры государством.
По его словам, в прошлом году на реализацию программы из бюджета Московской области выделили 687 млн рублей, в этом – 858 млн. Брынцалов напомнил, что срок действия программы продлён до 2025 года.
В Подмосковном регионе компенсация расходов на приобретение или строительство жилья составляет 30-35%. Для участия нужно соблюсти следующие условия: быть в возрасте до 35 лет; нуждаться в жилье (когда на человека приходится менее 9 кв. м.); проживать в Московской области с регистрацией по месту жительства; иметь доходы для оплаты 65% расчётной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.
Для получения субсидии на жильё нужно обратиться в местные органы власти.
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«За время действия программы порядка 5 тыс подмосковных семей улучшили жилищные условия за счёт господдержки. В прошлом году субсидию получили 239 семей. Планируется, что в этом году участников программы будет больше – 270», – рассказал спикер регионального парламента.
В Подмосковном регионе компенсация расходов на приобретение или строительство жилья составляет 30-35%. Для участия нужно соблюсти следующие условия: быть в возрасте до 35 лет; нуждаться в жилье (когда на человека приходится менее 9 кв. м.); проживать в Московской области с регистрацией по месту жительства; иметь доходы для оплаты 65% расчётной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.
Для получения субсидии на жильё нужно обратиться в местные органы власти.
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Лора Луганская