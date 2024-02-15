Все семьи с ребёнком-инвалидом в Московской области начнут получать ежемесячную выплату

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Ежемесячную выплату в 18 тысяч рублей начнут получать все подмосковные семьи, ухаживающие за ребёнком-инвалидом. Такой закон принят на 76-м заседании Мособлдумы.
Ранее такая мера поддержки была доступна только для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума.
Как отметили в пресс-службе регионального парламента, выплата будет предоставляться проактивно – никаких заявлений подавать не надо.
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«Уход за тяжелобольным ребёнком требует полной отдачи от родителей. Зачастую такие дети нуждаются в постоянном круглосуточном уходе, и у одного из родителей чаще всего нет возможности работать. Поэтому мы считаем, что ежемесячную выплату в 18 тысяч рублей должны получать все семьи, где есть ребёнок-инвалид, не способный самостоятельно себя обслуживать, вне зависимости от уровня их доходов», – сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
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Лора Луганская