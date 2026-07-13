Прогулка на солнце поможет легче перенести недосып

13 июля 2026, 10:02

Врач Лукха: Прогулка или пробежка помогает улучшить самочувствие после недосыпа

Фото: iStock/Maryviolet

Медицинский директор Bupa UK Insurance Рави Лукха посоветовал после бессонной ночи выйти на улицу и немного пройтись либо устроить лёгкую пробежку. Дневной свет помогает мозгу переключиться в режим бодрствования и уменьшает ощущение усталости. Об этом сообщает Metro.