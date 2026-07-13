Прогулка на солнце поможет легче перенести недосып
Медицинский директор Bupa UK Insurance Рави Лукха посоветовал после бессонной ночи выйти на улицу и немного пройтись либо устроить лёгкую пробежку. Дневной свет помогает мозгу переключиться в режим бодрствования и уменьшает ощущение усталости. Об этом сообщает Metro.
По словам специалиста, физическая активность после короткого сна часто кажется слишком тяжёлой задачей. Однако даже небольшая прогулка способна улучшить самочувствие. Лукха призвал не пытаться компенсировать недосып большим количеством кофе. В рацион в этот день стоит добавить овощи, фрукты, цельнозерновую пищу и продукты с омега-3.
При сильной сонливости врач рекомендует поспать днём 10–20 минут. Короткий отдых снизит раздражительность, рассеянность и усталость, не нарушая привычный график ночного сна.
Оптимальный режим предполагает регулярный отход ко сну и подъём в одно и то же время, включая выходные. Большинству взрослых требуется 7–9 часов ночного отдыха. За час до отбоя лучше отказаться от ярких экранов, тяжёлой еды, алкоголя и кофеина, проветрить комнату и создать спокойную обстановку: приглушить свет, убрать шум, поддерживать комфортную температуру.
Днём полезно делать короткие перерывы в работе, больше двигаться и бывать на естественном свету. Если усталость становится сильной, допустим короткий отдых продолжительностью 10–20 минут, желательно до 15:00. Длительная дневная дремота или поздний отдых могут затруднить вечернее засыпание и сбить привычный график.
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