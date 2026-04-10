Проходит Всероссийский конкурс «Это у нас семейное» к Дню космонавтики
Участники всероссийского конкурса «Это у нас семейное» (проект президентской платформы «Россия — страна возможностей») приступили к выполнению тематического задания «Космическая игра».
Его приурочили к Дню космонавтики и первой Неделе космоса в России, которая в этом году проходит с 6 по 12 апреля. Семьи создают интерактивные квесты от трёх до семи станций, объединяющие логику, творчество и физическую активность. Задание доступно с 25 марта по 15 апреля. Его выполнение даёт шанс командам, допущенным в полуфинал, попасть в число финалистов даже без победы в очном этапе.
Одними из первых квест подготовили Апалеевы из Амурской области — региона, где располагается космодром «Восточный». Их игра называлась «Млечный Путь», а станции получили имена советских орбитальных станций. Семья Видяевых из Хабаровска провела квест в парке имени Юрия Гагарина, предложив прохожим вспомнить визит космонавта в город в 1965 году.
Цепенщиковы и Куклины из Перми устроили «программу подготовки космонавтов» со спортстанцией, викториной и изготовлением ракеты из подручных материалов с расчётом траектории полёта. А семья Рублевых из Одинцово включила в квест элементы невесомости с помощью гамаков и музыкальный конкурс на знание песен о космосе.
Лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко, член Наблюдательного совета конкурса, пожелал участникам «космической выдержки» и напомнил, что и космос, и семья требуют доверия, взаимовыручки и умения работать в команде. Всего на второй сезон конкурса зарегистрировались 726 тысяч человек — 196 576 семей из 89 регионов России и 82 стран. Полуфиналы проходят до мая 2026 года, финал состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности. 60 семей-победителей получат сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.
