В Татарстане начнут штрафовать за отказ принимать на работу участников СВО

22 июля 2026, 23:56

Власти Татарстана введут штрафы за отказ принимать на работу участников СВО

Фото: iStock/catalis

Депутаты Государственного Совета Татарстана одобрили законопроект, который вводит штрафы для работодателей за отказ в трудоустройстве участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба парламента республики.





В соответствии с действующим республиканским законом о квотировании рабочих мест для участников СВО, главы организаций с количеством сотрудников более 200 человек обязаны выделять 1% от среднесписочной численности работников для трудоустройства ветеранов СВО. За невыполнение обязательств работодателю теперь будет грозить административная ответственность.



«Вводится административная ответственность в виде штрафа для должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей», — цитирует «Татар-информ» заявление парламента.