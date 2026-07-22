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В Татарстане начнут штрафовать за отказ принимать на работу участников СВО

Власти Татарстана введут штрафы за отказ принимать на работу участников СВО
Фото: iStock/catalis

Депутаты Государственного Совета Татарстана одобрили законопроект, который вводит штрафы для работодателей за отказ в трудоустройстве участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба парламента республики.



В соответствии с действующим республиканским законом о квотировании рабочих мест для участников СВО, главы организаций с количеством сотрудников более 200 человек обязаны выделять 1% от среднесписочной численности работников для трудоустройства ветеранов СВО. За невыполнение обязательств работодателю теперь будет грозить административная ответственность.

«Вводится административная ответственность в виде штрафа для должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей», — цитирует «Татар-информ» заявление парламента.

Полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях возложили на Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Изменения в закон вступят в силу с 1 января 2027 года.
Александр Огарёв

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