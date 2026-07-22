В Татарстане начнут штрафовать за отказ принимать на работу участников СВО
Власти Татарстана введут штрафы за отказ принимать на работу участников СВО
Депутаты Государственного Совета Татарстана одобрили законопроект, который вводит штрафы для работодателей за отказ в трудоустройстве участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба парламента республики.
В соответствии с действующим республиканским законом о квотировании рабочих мест для участников СВО, главы организаций с количеством сотрудников более 200 человек обязаны выделять 1% от среднесписочной численности работников для трудоустройства ветеранов СВО. За невыполнение обязательств работодателю теперь будет грозить административная ответственность.
«Вводится административная ответственность в виде штрафа для должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей», — цитирует «Татар-информ» заявление парламента.
Полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях возложили на Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Изменения в закон вступят в силу с 1 января 2027 года.