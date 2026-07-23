WSJ: США намерены расширить военную операцию против Ирана
США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, перебрасывая личный состав и вооружения. Это может быть связано с планами расширить операцию против Ирана, пишет The Wall Street Journal.
За последнюю неделю на Ближний Восток направили подразделения сил специальных операций с американских баз. Параллельно свыше 150 медиков прибыли в медицинский центр Ландштуля в Германии, который служит ключевым пунктом для лечения раненых военнослужащих, задействованных в регионе.
В рамках наращивания военного потенциала эскадрильи истребителей разместили на авиабазах союзников. Вместе с тем бомбардировщики, базирующиеся в США и Великобритании, привели в состояние повышенной готовности.
Газета полагает, что такие меры могут отражать намерения президента Дональда Трампа расширить военные действия против Ирана. При этом издание предупреждает, что масштабный конфликт с исламской республикой способен ещё сильнее истощить запасы боеприпасов США и спровоцировать новые колебания на мировом рынке нефти.
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