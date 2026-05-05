«Произойдёт переход»: Москвичей предупредили о смене жары на затяжные дожди

05 мая 2026, 10:58

Синоптик Шувалов спрогнозировал грозовые дожди в столичном регионе до 7 мая

Фото: Istock/Lindrik

В столичном регионе до 7 мая включительно возможны грозовые дожди. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





В беседе с RT синоптик заявил, что до четверга включительно в области сохранится жаркая погода с высокой вероятностью грозовых дождей во второй половине дня.



Интенсивность таких ливней может сильно различаться. Осадки будут кратковременными, но местами выпадет достаточно большое количество воды. В эти три дня температура воздуха составит плюс 26–28 градусов.

«А вот 8 мая подходит фронт с северо-запада. Произойдёт переход к погоде с дождями затяжного характера, и температура пойдёт вниз. К вечеру она понизится до +8…+13 °C», — сообщил Александр.