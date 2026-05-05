«Произойдёт переход»: Москвичей предупредили о смене жары на затяжные дожди
В столичном регионе до 7 мая включительно возможны грозовые дожди. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В беседе с RT синоптик заявил, что до четверга включительно в области сохранится жаркая погода с высокой вероятностью грозовых дождей во второй половине дня.
Интенсивность таких ливней может сильно различаться. Осадки будут кратковременными, но местами выпадет достаточно большое количество воды. В эти три дня температура воздуха составит плюс 26–28 градусов.
«А вот 8 мая подходит фронт с северо-запада. Произойдёт переход к погоде с дождями затяжного характера, и температура пойдёт вниз. К вечеру она понизится до +8…+13 °C», — сообщил Александр.Шувалов отметил, что 9 мая дожди станут небольшими, местами умеренными, а температура составит плюс 10–12 градусов.