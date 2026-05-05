Интернет пропал, а стоянку оплатить нужно: в Москве назвали запасные способы
В пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что водители в Москве могут оплатить парковку через приложение «Парковки России», по СМС или звонком на номер 3210. Об этом пишет РИА Новости.
Два последних варианта не зависят от доступа в сеть. В период ограничений мобильного интернета они помогут избежать штрафа. В дептрансе уточнили, что городские системы работают в штатном режиме. Если автомобилист не успел вовремя открыть сессию, в приложении до конца суток можно изменить время начала или продлить уже завершенную парковку. Для оплаты по СМС нужно отправить сообщение на номер 7757. Этот способ, как и звонок, подходит в ситуации, когда интернет недоступен.
