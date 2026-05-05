Ученый раскрыл дату пика метеорного потока Майские Аквариды

05 мая 2026, 10:01

Ученый Чумаков: Пик Майских Акварид придется на 6 мая

Пик активности ежегодного астрономического явления — метеорного потока Майские Аквариды — ожидается 6 мая. Об этом рассказал почетный доктор наук, просветитель и преподаватель Сергей Чумаков.





Он отметил, что Майские Аквариды не такие яркие как другие звездопады. Наблюдатели смогут увидеть не более одного быстрого метеора каждые 3–5 минут.





«Происхождение Майских Акварид связано со знаменитой кометой Галлея, которая раз в 76 лет возвращается к Солнцу. Фактически в мае Земля проходит в окрестностях орбиты кометы, и в ее атмосфере сгорают мельчайшие частички из пылевого хвоста 1P/Halley. Сама комета далеко от Земли, но ее вещество всё еще взаимодействует с нашей планетой», — пояснил Чумаков «Известиям».

«В это время получится наблюдать до 40 вспышек в час, что достаточно много. Однако их скорость окажется довольно высокой — более 60 километров в секунду, поэтому все будет происходить быстро. Зато благодаря такому разгону метеоры смогут оставлять в небе яркие и длинные светящиеся следы», — рассказала Рублева.