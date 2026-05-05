Москвичей предупредили о погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за первой грозы, которая может обрушиться на регион. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
В некоторых частях города ожидается гроза и усиление ветра с юго-западного направления, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. С 9 часов утра во вторник, 5 мая, и до 9 часов вечера этого же дня в регионе будет действовать предупреждение желтого уровня опасности, пояснили эксперты.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что по-настоящему летние температуры — до +27°C — продержатся в столичном регионе как минимум до 8 мая. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: