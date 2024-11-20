Россиянам напомнили, отсутствие чего в паспорте значит его недействительность

Фото: iStock/Pavel Starikov
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что в паспорте гражданина России должны быть две обязательные отметки, отсутствие которых может сделать документ недействительным.
К таким отметкам он отнёс о регистрации гражданина по месту жительства и об отношении к воинской обязанности. Последняя отметка проставляется мужчинам.
А общественный деятель, юрист по гражданско-правовым отношениям Илона Гуськова напомнила, какое имущество не делится между супругами при разводе.
Ранее Иван Соловьев рассказывал, что телефонные аферисты изобрели новую двухэтапную схему взлома аккаунтов граждан на «Госуслугах» и других сервисах.
Читайте также:
Юрист Соловьев рассказал о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»
Юрист Соловьёв допустил пожизненный срок для P. Diddy
Юрист Соловьёв призвал возродить понятие «особо опасный рецидивист»
«Отсутствие этих отметок формально влечёт недействительность паспорта, что может повлечь требование устранить данный недостаток, а также доставление гражданина в орган внутренних дел для проведения уточняющих и проверочных мероприятий, а также временное изъятие документа», — добавил в беседе с RT Соловьёв.
А общественный деятель, юрист по гражданско-правовым отношениям Илона Гуськова напомнила, какое имущество не делится между супругами при разводе.
«Если это имущество один из супругов получил в подарок до брака, либо это имущество получено во время брака, но по безвозмездным сделкам. Такое имущество между супругами не делится. Оно считается личной собственностью одного из супругов, поэтому второй не может на это имущество претендовать», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Гуськова.
Ранее Иван Соловьев рассказывал, что телефонные аферисты изобрели новую двухэтапную схему взлома аккаунтов граждан на «Госуслугах» и других сервисах.
Читайте также:
Юрист Соловьев рассказал о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»
Юрист Соловьёв допустил пожизненный срок для P. Diddy
Юрист Соловьёв призвал возродить понятие «особо опасный рецидивист»
Мелисса Тимофеева