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В России объявили о создании Global Factchecking Network для борьбы с фейками

На форуме «Диалог о фейках 2.0» создана Международная ассоциация по фактчекингу
Фото: iStock/Userba011d64_201

Фото: iStock/Userba011d64_201

На форуме международном «Диалог о фейках 2.0» представлена новая инициатива по борьбе с ложной информацией. ТАСС и АНО «Диалог Регионы» подписали меморандум о создании Международной ассоциации по фактчекингу (Global Factchecking Network, GFCN). Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак презентовал концепцию организации 20 ноября, передает издание «Известия».
Среди основных целей ассоциации — объединение мирового сообщества фактчекеров, выработка единых стандартов фактчекинга и системное обучение. Как отметил Табак, обучение будет проводиться на базе «Мастерской новых медиа» и платформе «Диалог ПРО», как онлайн, так и офлайн. Также планируется внедрить эффективные инструменты для борьбы с фейками.

Журналисты, эксперты и организации смогут присоединиться к GFCN, подписав Кодекс ответственного фактчекинга и пройдя проверку. Специальный совет ассоциации будет решать вопрос о принятии участников. Табак подчеркнул, что GFCN станет уникальной площадкой, где смогут работать не только юридические, но и физические лица.



Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов заявил, что создание такой ассоциации давно назрело, чтобы комплексно противостоять распространению фейков.

Еще 31 октября Табак анонсировал создание GFCN, отметив, что проект нацелен на совместную работу с дружественными России странами. В рамках ассоциации будет создана многоязычная платформа для проверки данных.

Форум собрал более 1 000 участников из 65 стран. «Диалог о фейках 2.0» стал второй крупной международной площадкой для обсуждения проблем дезинформации.

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#онлайн
Глава Суджанского района Курской области Богачев снова подал в отставку
20 ноября 2024, 21:53

Фото: iStock/N-sky

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев снова подал в отставку. Об этом руководитель муниципалитета сообщил на своей странице в ВКонтакте. По его словам, к такому решению он пришел после размышлений и разговора с губернатором.
«Для меня это непростой шаг, но уверен, что и в этом я действую в интересах всех жителей нашего района. Я старался делать, что мог и должен. Ваша поддержка и доверие были для меня важны, и я благодарен каждому за откровенные разговоры и критику, которая помогала мне увидеть ситуацию с разных сторон», — написал чиновник.
Ранее уже сообщалось, что Александр Богачев уходит в отставку. Причиной увольнения называли его молчание и нежелание взаимодействовать с жителями района, которые на протяжении нескольких месяцев не могли встретиться с ним для обсуждения вопросов социальной поддержки. Однако, по данным телеграм-канала Readovka, спустя несколько дней появилась информация, что руководитель отозвал свое заявление и продолжил работу на посту.

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#рабочие места
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Подмосковье принимает Всероссийский конкурс профессионального мастерства студенческих отрядов
20 ноября 2024, 21:10

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Московской области

С 20 по 22 ноября в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов в Подмосковье пройдут Всероссийские конкурсы профессионального мастерства по шести направлениям движения: сельскохозяйственное, педагогическое, строительное, сервисное, отряды проводников и железнодорожного транспорта.
В среду, 20 ноября, в Красногорске состоялось торжественное открытие цикла студенческих соревнований. Уточняется, что организатором мероприятия является Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что в 2024 году Российские студенческие отряды отмечают двойную юбилейную дату: 65-летие с момента создания движения и 20-летие с начала современной истории.

«В честь этого по всей стране проходит много разных мероприятий. В мае Московская область принимала у себя в гостях активистов РСО из 50 регионов нашей страны на образовательном интенсиве на тему трудоустройства активистов, в сентябре мы провели у себя Медиашколу, куда также приехали более 100 молодых ребят со всей страны. На этот раз мы рады приветствовать студотряды со всех регионов России — это более 600 участников. Студенты смогут продемонстрировать свои навыки, знания и творческий подход к работе в различных областях. Желаю всем удачи!», — добавила Швелидзе.

Утверждается, что в конкурсе среди сельскохозяйственных отрядов участники покажут свои силы в девяти компетенциях: ветеринария, зоотехния, механизация, агрономия и других. Студенты-педагоги будут соревноваться в творческой части, теоретической части и этапе оказания первой помощи.

Молодые проводники покажут свои теоретические знания, после чего исправят «ошибки» в специально подготовленном для конкурса вагоне. Для выявления лучших будет проведен творческий этап конкурса, для которого участники заранее подготовили номера.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Московской области

В период с 22 по 24 ноября во Всероссийском слете студенческих отрядов примут участие более 12 500 человек из 89 регионов РФ и дружественных стран.Торжественное открытие слета пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

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Россиянам напомнили, отсутствие чего в паспорте значит его недействительность
Юрист Соловьёв напомнил о важности отметок в паспорте РФ
20 ноября 2024, 19:56

Фото: iStock/Pavel Starikov

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что в паспорте гражданина России должны быть две обязательные отметки, отсутствие которых может сделать документ недействительным.
К таким отметкам он отнёс о регистрации гражданина по месту жительства и об отношении к воинской обязанности. Последняя отметка проставляется мужчинам.

«Отсутствие этих отметок формально влечёт недействительность паспорта, что может повлечь требование устранить недостаток, доставление гражданина в ОВД для проведения проверки, а также временное изъятие документа», — добавил в беседе с RT Соловьёв.

А общественный деятель, юрист по гражданско-правовым отношениям Илона Гуськова напомнила, какое имущество не делится между супругами при разводе.

«Если это имущество один из супругов получил в подарок до брака, либо это имущество получено во время брака, но по безвозмездным сделкам. Такое имущество между супругами не делится. Оно считается личной собственностью одного из супругов, поэтому второй не может на это имущество претендовать», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Гуськова.

Ранее Иван Соловьев рассказывал, что телефонные аферисты изобрели новую двухэтапную схему взлома аккаунтов граждан на «Госуслугах» и других сервисах.

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#имущество
#юрист
#документы
#паспорт
#россия
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Гладков: Белгородская область готовится к тяжелой зиме без газа и света
20 ноября 2024, 19:19

Вячеслав Гладков (фото: kremlin.ru)

Белгородская область готовится к тяжелой зиме, в том числе к возможному отключению света и газа в некоторых населенных пунктах. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции, сообщает РБК. По его словам, власти заготовили на этот случай дрова, буржуйки и закупили генераторы.
«Мы сейчас готовимся к тяжелой зиме. <...> Когда не будет газа, когда не будет света, не будет возможности пожарных, спасательных машин выйти к жителям. Поэтому мы нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторы», — отметил он.
Глава региона также добавил, что региональные власти закупили машины, средства РЭБ, детекторы и квадроциклы, отметив, что стопроцентных прогнозов у него нет, но «мы готовы к различным сценариям».
«У нас достаточно большой инструментарий, который нам позволит оперативно отреагировать на любую ситуацию», — сказал Гладков.
Он также рассказал, что в приграничных районах устанавливают системы резервной генерации энергии еще с 2022 года, благодаря чему удалось избежать масштабных отключений при атаках ВСУ.

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#Белгород
#всу
#зима
#газ
#свет
#отключение
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Глава АИДТ Ветров предложил ввести сезонное меню в школах
20 ноября 2024, 19:11

Фото: iStock/kadmy

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести в российских школах принцип сезонного меню.
Он объяснил такой подход тем, что это повысит спрос школьников на еду из местных столовых, а самим школам поможет сэкономить при закупке сырья и продовольствия.

«Прошу оценить возможность внедрения в процесс организации отечественного школьного питания принципа сезонного меню. Это благотворно скажется на здоровье и успеваемости учеников, а также поможет более грамотному использованию бюджетных средств при закупках продовольствия», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению организовать обсуждение высокой учебной нагрузки на школьников и целесообразности ОГЭ.

«Это проблема, которая стала для всех очевидной. Ребёнка надо беречь и сделать всё для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах. Приходят изможденные домой, это сказывается на состоянии, ничего хорошего не даёт», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на сайт Госдумы слова Володина.

Ранее сообщалось, что пельмени, макароны с сыром и блины оказались любимыми блюдами учеников по итогам завершившегося в октябре первый этап голосования о качестве школьного питания в Подмосковье.

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#здоровье
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#школа
#дети
#питание
#образование
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В Мытищах пройдёт финальная «Битва роботов» с участием 32 команд
20 ноября 2024, 18:40

Фото: iStock / Teerasak Boonyophan

В ледовом дворце «Арена Мытищи» 23 ноября проведут решающие поединки Международного чемпионата «Битва роботов». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи Московской области.
«На ринг выйдут 16 взрослых команд с роботами-тяжеловесами весом до 110 кг, а также 16 юношеских команд с мини-роботами весом до 1,5 кг. из России, Белоруссии, Индии, Ирана и Китая. Помимо этого, пройдёт презентация новой дисциплины «Битва дронов» – две инженерные команды устроят шоу-матч», – говорится в сообщении.
По итогам отборочных этапов в финальный этап пробились пять команд из Московской области. Из них три представят роботов до 1,5 кг – «Технократы» и «Техно-Дайнемикс» из городского округ Истра, ProBOT из городского округа Люберцы). Ещё две выступят с роботами до 110 кг: SOLARBOT из Балашихи и Istok.Robotics из Фрязина.

«Битва роботов» – зрелищный чемпионат и международная площадка по обмену опытом в области робототехники. Изобретатели и технологии со всего мира продемонстрируют своё мастерство и сразиться за призовой фонд.

Смотреть прямую трансляцию поединков можно будет на платформе VK Видео 23 ноября 2024 года с 9:30 по московскому времени.

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#подмосковье
#московская область
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Трассу М-12 «Восток» продлят до Екатеринбурга и Тюмени
Трассу М-12 «Восток» продлят в 2025 году до Екатеринбурга, в 2026 — до Тюмени
20 ноября 2024, 18:38

Фото: iStock/Carl Franz

Автомобильную трассу М-12 «Восток» продлят в 2025 году до Екатеринбурга, а в 2026 году — до Тюмени. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на форуме «Транспорт России». По его словам, что за год после открытия М-12 Москва — Казань по трассе совершили 42 миллиона поездок.
«Появился новый маршрут, появилось новое движение транспорта и пассажиров. Мы продолжаем этот маршрут. И в следующий год мы к Екатеринбургу планируем прийти, потом через год — к Тюмени», — пояснил он.
Ранее движение по М-12 до Екатеринбурга планировали запустить до конца этого года, но накануне председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что из-за серьезных осадков во время строительства трассы госкомпания столкнулась с проблемами, и открытие было решено перенесли на июнь 2025 года.

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#тюмень
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Матвиенко предложила Хуснуллину задним числом заплатить налоги за 8 лет
Матвиенко предложила Хуснуллину заплатить за 8 лет налоги за проживание в доме
20 ноября 2024, 18:30

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину оплатить налоги за проживание в течение восьми лет в незарегистрированном доме, подав тем самым пример гражданам РФ, передает ТАСС.
В рамках правительственного часа в верхней палате зампреда кабмина Хуснуллин рассказал, что долгое время не мог подключиться к трансформаторной подстанции из-за нехватки ее мощности, в результате чего дом числился как строительная площадка до того, как удалось узаконить подключение. По его словам, в юридическом плане дом был не завершен.

Матвиенко назвала поднятый вопрос крайне важным, так как есть россияне, которые не платят налоги. Председатель Совета Федерации предложила Хуснуллину все-таки заплатить налоги.

«Придется, если начислят», — со смехом ответил Хуснуллин.

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#матвиенко
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Студент университета «Дубна» выиграл международный конкурс научных работ
20 ноября 2024, 18:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Студент университета «Дубна» Виталий Котляров одержал победу на XXIV Международном конкурсе научных, учебных и творческих работ «Наука Плюс». Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Виталий учится на кафедре экологии и наук о Земле. Он представил на конкурс исследование «Экологическое нормирование воздействия на окружающую среду предприятия».
«Победа нашего студента на международном конкурсе научных, учебных и творческих работ – не только признание его личных достижений, но и подтверждение высокого уровня подготовки, предлагаемый в университете. Работа по экологическому нормированию воздействия предприятий на окружающую среду особенно актуальна в Дубне, где много производственных компаний», – отметила исполняющая обязанности проректора университета по учебно-методической работе Ольга Анисимова.
В пресс-службе добавили, что научным руководителем Кротлярова выступила доцент кафедры экологии и наук о Земле Галина Лазарева.

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