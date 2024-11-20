В России объявили о создании Global Factchecking Network для борьбы с фейками

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На форуме международном «Диалог о фейках 2.0» представлена новая инициатива по борьбе с ложной информацией. ТАСС и АНО «Диалог Регионы» подписали меморандум о создании Международной ассоциации по фактчекингу (Global Factchecking Network, GFCN). Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак презентовал концепцию организации 20 ноября, передает издание «Известия».
Среди основных целей ассоциации — объединение мирового сообщества фактчекеров, выработка единых стандартов фактчекинга и системное обучение. Как отметил Табак, обучение будет проводиться на базе «Мастерской новых медиа» и платформе «Диалог ПРО», как онлайн, так и офлайн. Также планируется внедрить эффективные инструменты для борьбы с фейками.
Журналисты, эксперты и организации смогут присоединиться к GFCN, подписав Кодекс ответственного фактчекинга и пройдя проверку. Специальный совет ассоциации будет решать вопрос о принятии участников. Табак подчеркнул, что GFCN станет уникальной площадкой, где смогут работать не только юридические, но и физические лица.
Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов заявил, что создание такой ассоциации давно назрело, чтобы комплексно противостоять распространению фейков.
Еще 31 октября Табак анонсировал создание GFCN, отметив, что проект нацелен на совместную работу с дружественными России странами. В рамках ассоциации будет создана многоязычная платформа для проверки данных.
Форум собрал более 1 000 участников из 65 стран. «Диалог о фейках 2.0» стал второй крупной международной площадкой для обсуждения проблем дезинформации.
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Журналисты, эксперты и организации смогут присоединиться к GFCN, подписав Кодекс ответственного фактчекинга и пройдя проверку. Специальный совет ассоциации будет решать вопрос о принятии участников. Табак подчеркнул, что GFCN станет уникальной площадкой, где смогут работать не только юридические, но и физические лица.
Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов заявил, что создание такой ассоциации давно назрело, чтобы комплексно противостоять распространению фейков.
Еще 31 октября Табак анонсировал создание GFCN, отметив, что проект нацелен на совместную работу с дружественными России странами. В рамках ассоциации будет создана многоязычная платформа для проверки данных.
Форум собрал более 1 000 участников из 65 стран. «Диалог о фейках 2.0» стал второй крупной международной площадкой для обсуждения проблем дезинформации.
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Мария Моисеева