В Дубае создали крупнейший золотой слиток в мире

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Компания Emirates Minting Factory из Дубая установила мировой рекорд, создав самый крупный в мире золотой слиток весом более 300 кг.
Достижение было зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса и ознаменовано вручением сертификата на церемонии закрытия конференции по драгоценным металлам в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата, передает ТАСС.
Завод компании, расположенный в промышленной зоне Аль-Куз, занимается переработкой и очисткой драгоценных металлов, перерабатывая до 1200 кг золота и серебра ежедневно.
Новый слиток стал символом достижений в сфере аффинажа и укрепил статус Дубая как центра мировой торговли драгоценными металлами.
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Завод компании, расположенный в промышленной зоне Аль-Куз, занимается переработкой и очисткой драгоценных металлов, перерабатывая до 1200 кг золота и серебра ежедневно.
Новый слиток стал символом достижений в сфере аффинажа и укрепил статус Дубая как центра мировой торговли драгоценными металлами.
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Мария Моисеева