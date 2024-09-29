«Производил задержание»: внук заковал бабушку в наручники деда

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В Ульяновске внук во время игры с бабушкой заковал её в наручники деда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в минувшую субботу бабушка играла в восьмилетним внуком, по всей видимости, в арест преступника полицейским. Когда мальчик «производил задержание» бабушки, он заковал её в наручники, которые остались от покойного деда, раньше работавшего милиционером.
Ключей от них не оказалось, поэтому пенсионерке пришлось вызывать спасателей, которые успешно освободили руку женщины.
Перед уходом они посоветовали женщине получше спрятать семейную реликвию, чтобы таких инцидентов больше не происходило.
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Ключей от них не оказалось, поэтому пенсионерке пришлось вызывать спасателей, которые успешно освободили руку женщины.
Перед уходом они посоветовали женщине получше спрятать семейную реликвию, чтобы таких инцидентов больше не происходило.
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Анастасия Чинкова