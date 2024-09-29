В Башкирии завели дело после избиения подростками пожилого мужчины

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Следственное управление СК России по Башкирии возбудило уголовное дело после информации об избиении пожилого мужчины подростками в городе Октябрьский. Об этом говорится в Telegram-канале управления.
Отмечается, что в доступе ведомства оказались «кадры, на которых группа молодых людей избивает пожилого мужчину». В конфликт вмешалась женщина, которая проходила мимо, после чего злоумышленники скрылись.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о групповом хулиганстве. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что неизвестный три раза ударил пенсионерку кулаком по лицу, продававшую цветы около магазина в Ульяновске. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о групповом хулиганстве. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что неизвестный три раза ударил пенсионерку кулаком по лицу, продававшую цветы около магазина в Ульяновске. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова