Под песню «В последний раз»: россиянка погибла в Грузии, упав в подземный переход

Фото: iStock/Alexandr Lebedko
Туристка из РФ погибла в Грузии, оступившись и упав в подземный переход. Девушка перед смертью гуляла и пела песню «В последний раз», снимая себя и подругу на видео. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Арина Г. приехала в Тбилиси вместе с друзьями. В злополучный день она гуляла с подругой по центру города и пели песню «В последний раз».
Вдруг девушка оступилась и упала в подземный переход на площади Первой Республики. Подруга вызвала скорую, пострадавшую россиянку госпитализировали. У неё зафиксировали перелом основания черепа.
Арина умерла в больнице на прошлой неделе. В память о девушке в подземном переходе появился мемориал с цветами. Известно, что туристка жила в Москве.
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Вдруг девушка оступилась и упала в подземный переход на площади Первой Республики. Подруга вызвала скорую, пострадавшую россиянку госпитализировали. У неё зафиксировали перелом основания черепа.
Арина умерла в больнице на прошлой неделе. В память о девушке в подземном переходе появился мемориал с цветами. Известно, что туристка жила в Москве.
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Екатерина Коршунова