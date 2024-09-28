В Ульяновске мужчина избил пенсионерку, торговавшую цветами около магазина

Фото: iStock/Tero Vesalainen
Неизвестный три раза ударил пенсионерку кулаком по лицу, продававшую цветы около магазина в Ульяновске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пожилая женщина сидела на стуле у входа в магазин «Гулливер» и продавала букеты. Вдруг к ней подошёл мужчина и три раза ударил её кулаком по лицу.
Беспомощная старушка только закрывала лицо руками. На данный момент агрессивного мужчину ищут правоохранительные органы.
Мотивы его поведения выясняются. Согласно предварительной информации, напасть на старушку мог её сын.
Ранее сообщалось, что в городе Красноармейск Московской области группа подростков сняла на видео жестокое избиение 79-летней соседки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Беспомощная старушка только закрывала лицо руками. На данный момент агрессивного мужчину ищут правоохранительные органы.
Мотивы его поведения выясняются. Согласно предварительной информации, напасть на старушку мог её сын.
Ранее сообщалось, что в городе Красноармейск Московской области группа подростков сняла на видео жестокое избиение 79-летней соседки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
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Екатерина Коршунова