Производитель Alpen Gold и Milka сменил руководство бизнеса в России

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Американская компания Mondelez, производитель Oreo, «Барни», Alpen Gold и Milka, поменяло руководство своего бизнеса в России после корпоративного бойкота из-за продолжения своей деятельности в стране. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на внутренние документы.
Исполнительный директор европейского подразделения Mondelez Винс Грубер охарактеризовал российское подразделение как «автономную структуру» и объявил о назначении на пост генерального менеджера по России Алексея Блинова, который будет подотчетен другому руководителю.
Mondelez разделила свой европейский бизнес на 14 «коммерческих подразделений», каждое из которых отвечает за более узкие субрегионы и отдельные страны. Грубер уверяет, что теперь продукция компании, продаваемая в России, производится и распространяется на местном уровне, без импорта готовых товаров из Европы в Россию или экспорта из России в Европу.
Эксперт по корпоративному управлению и вице-председатель ValueEdge Advisors Нелл Майноу оценила эти изменения как «попытку обхода, лишенную смысла». Она подчеркнула, что речь идет о продуктах питания, и «оправданий для этого нет».
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Mondelez разделила свой европейский бизнес на 14 «коммерческих подразделений», каждое из которых отвечает за более узкие субрегионы и отдельные страны. Грубер уверяет, что теперь продукция компании, продаваемая в России, производится и распространяется на местном уровне, без импорта готовых товаров из Европы в Россию или экспорта из России в Европу.
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Артем Кузьмин