Производители из Китая непрерывно совершенствуют качество авто

Операционный директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин заявил, что производители из Китая непрерывно улучшают качество автомобилей, хотя пока такие машины выходят из строя чаще, чем модели европейских, японских и южнокорейских марок. Об этом сообщает «Автостат».



По словам эксперта, отставание от мировых лидеров в ближайшее время может сократиться до 15–20 процентов. Он отметил, что новые платформы, в том числе CMA у Geely и LEPA у Changan, повышают долговечность машин. Житнухин добавил, что гибридные силовые установки BYD увеличивают ресурс до 200 тысяч километров.

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов считает, что выводы о низком ресурсе китайских машин делать некорректно. По его оценке, часть моделей уверенно переносит эксплуатацию в российском климате. Эксперт пояснил, что для владельца важнее стиль вождения и качество обслуживания. Он добавил, что адаптация регламентов под местные условия, хорошие расходники и регулярная проверка систем помогают снизить влияние возможных инженерных недочетов.

Заместитель генерального директора по VIP-направлению группы компаний «Автодом» Роман Тимашов назвал представление о большей живучести глобальных иномарок во многом субъективным. Он напомнил, что среди европейских, японских и корейских машин встречаются экземпляры с пробегом свыше 300 тысяч километров, но чаще всего речь идет об удачных моделях или о хорошо обслуженных автомобилях. По его словам, китайские машины заметно прибавили в качестве, а в такси и каршеринге уже встречаются автомобили с пробегом более 100 тысяч километров.

