Стало известно, какие курорты Кубани будут самыми востребованными летом 2026 года
Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков назвал Геленджик, Анапу и Сочи самыми востребованными курортами Краснодарского края в летнем сезоне 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.
Мужчина отметил, что динамику турпотока в регионе определяет пляжный отдых. Он ожидает, что летом 2026 года число туристов в Краснодарском крае вырастет на 4–5 процентов по сравнению с прошлым сезоном и превысит 9 миллионов человек.
Эти курорты объединяет комфортная атмосфера, развитая инфраструктура и возможность выбрать отдых на любой вкус — от спокойного семейного отпуска до активного путешествия.
