С 2022 года производительность технопарка в Московской области увеличилось в два раза

Фото: Уполномоченный по защите прав предпринимателей
Во время рабочего визита в Домодедово высокопоставленные гости посетили предприятие по производству высокотехнологичного навесного оборудования. Среди них были Наталья Чудакова, руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, Валентин Усов, президент городской торгово-промышленной палаты, и Константин Сидоренко, прокурор города, сообщает Уполномоченный по защите прав предпринимателей.
История компании началась в 1995 году, когда выпускники НИИ основали предприятие, продолжая традиции советской научной школы. Сегодня компания является единственным производителем высокотехнологичного навесного оборудования в России.
Предприятие серийно производит широкий ассортимент продукции, включая гидромолоты, ковши, вибропогружатели, вибротрамбовки, манипуляторные установки, а также оборудование для сельского хозяйства, лесного хозяйства и коммунальных нужд.
С момента основания компания выросла с трёх сотрудников до более чем 1200 работников. Завод занимает площадь более 17 тысяч квадратных метров, и здесь организован полный производственный цикл.
Все продукты разрабатываются в собственном конструкторском бюро, а компоненты изготавливаются и собираются с использованием современных высокоточных технологий металлообработки.Компания сотрудничает с крупными российскими предприятиями и активно способствует повышению технической оснащённости и конкурентоспособности отечественного машиностроения. Экспортное направление также активно развивается, и навесное оборудование поставляется зарубежным партнёрам.
В сентябре 2022 года предприятие стало участником региональной программы «Земля за рубль», что позволило ему запустить новое производство в мае 2023 года, которое начало работать в полную силу в текущем году.
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Предприятие серийно производит широкий ассортимент продукции, включая гидромолоты, ковши, вибропогружатели, вибротрамбовки, манипуляторные установки, а также оборудование для сельского хозяйства, лесного хозяйства и коммунальных нужд.
С момента основания компания выросла с трёх сотрудников до более чем 1200 работников. Завод занимает площадь более 17 тысяч квадратных метров, и здесь организован полный производственный цикл.
Все продукты разрабатываются в собственном конструкторском бюро, а компоненты изготавливаются и собираются с использованием современных высокоточных технологий металлообработки.Компания сотрудничает с крупными российскими предприятиями и активно способствует повышению технической оснащённости и конкурентоспособности отечественного машиностроения. Экспортное направление также активно развивается, и навесное оборудование поставляется зарубежным партнёрам.
В сентябре 2022 года предприятие стало участником региональной программы «Земля за рубль», что позволило ему запустить новое производство в мае 2023 года, которое начало работать в полную силу в текущем году.
Читайте также:«Мы одни из первых в области, кто реализовал программу «Земля за 1 рубль» «под ключ». Появившийся благодаря ей цех уже функционирует и полноценно выдает продукцию. С 2022 года наша производительность увеличилась в 2 раза. В последующие 5 лет мы планируем войти в десятку лучших мировых производителей навесного оборудования», — рассказал директор технопарка по развитию Иван Василега.
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Дайана Хусинова