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С 2022 года производительность технопарка в Московской области увеличилось в два раза

26 сентября 2024, 17:50
Фото: Уполномоченный по защите прав предпринимателей

Фото: Уполномоченный по защите прав предпринимателей

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Во время рабочего визита в Домодедово высокопоставленные гости посетили предприятие по производству высокотехнологичного навесного оборудования. Среди них были Наталья Чудакова, руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, Валентин Усов, президент городской торгово-промышленной палаты, и Константин Сидоренко, прокурор города, сообщает Уполномоченный по защите прав предпринимателей.
История компании началась в 1995 году, когда выпускники НИИ основали предприятие, продолжая традиции советской научной школы. Сегодня компания является единственным производителем высокотехнологичного навесного оборудования в России.

Предприятие серийно производит широкий ассортимент продукции, включая гидромолоты, ковши, вибропогружатели, вибротрамбовки, манипуляторные установки, а также оборудование для сельского хозяйства, лесного хозяйства и коммунальных нужд.



С момента основания компания выросла с трёх сотрудников до более чем 1200 работников. Завод занимает площадь более 17 тысяч квадратных метров, и здесь организован полный производственный цикл.

Все продукты разрабатываются в собственном конструкторском бюро, а компоненты изготавливаются и собираются с использованием современных высокоточных технологий металлообработки.Компания сотрудничает с крупными российскими предприятиями и активно способствует повышению технической оснащённости и конкурентоспособности отечественного машиностроения. Экспортное направление также активно развивается, и навесное оборудование поставляется зарубежным партнёрам.

В сентябре 2022 года предприятие стало участником региональной программы «Земля за рубль», что позволило ему запустить новое производство в мае 2023 года, которое начало работать в полную силу в текущем году.

«Мы одни из первых в области, кто реализовал программу «Земля за 1 рубль» «под ключ». Появившийся благодаря ей цех уже функционирует и полноценно выдает продукцию. С 2022 года наша производительность увеличилась в 2 раза. В последующие 5 лет мы планируем войти в десятку лучших мировых производителей навесного оборудования», — рассказал директор технопарка по развитию Иван Василега.
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#земля за 1
В Дубне завершают строительство масштабных инфраструктурных объектов
26 сентября 2024, 18:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Обустройство участка велодорожки в деревне Ратмино подходит к концу. Специалисты приступили к финальному этапу – укладке отсева из гранитной крошки. Ход работ проверил глава Дубны Максим Тихомиров, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Такой экологичный и водопроницаемый материал, как гранитная крошка, использовали для трассы «Вело1».
«Задача – максимально быстро, в течение недели, закончить этап и сдать, чтобы жители могли кататься, заниматься спортом. Погода позволяет это делать», – отметил Тихомиров.
Ускорил темпы работ и подрядчик на этапе от моста до Комсомольской набережной. Сейчас там идёт укладка щебнем в рамках подготовки дороги к асфальтированию. На участке от газового хозяйства до моста начинается установка бортового камня.

Помимо этого, в рамках объезда глава Дубны заехал в спорткомплекс «Руслан», где продолжается ремонт зала борьбы. На этой неделе подрядчик переходит к покраске. Также продолжается ремонт в раздевалках и душевых дворца спорта «Радуга», где работы завершатся в течение двух недель.

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#дубна
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#благоустройство
#максим тихомиров
#подмосковье
#московская область
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В РФ предложили считать наличие детей личным достижением при поступлении в вуз
26 сентября 2024, 18:01

Фото: iStock/Miljan Živković

Сенатор Андрей Кутепов предложил считать наличие детей индивидуальным достижением и начислять россиянкам с детьми максимальные баллы при поступлении в вуз. Его слова приводит ТАСС.
Отмечается, что соответствующее письмо Кутепов отправил главе Минобрнауки Валерию Фалькову. В нём он предложил сделать факт наличия детей личным достижением, но чтобы оно ушло в зачёт ребёнок должен быть рождён в течение года до подачи документов в вуз.

Кутепов подчеркнул, что эта мера позволит обеспечить женщин с детьми возможностью получить высшее образование, а также станет движением в сторону поддержки рождаемости в стране.

По словам сенатора, предложенная им мера также станет профилактикой прерывания беременности и повысит статус семей с детьми. При этом она не требует выделения дополнительного финансирования.

В настоящее время индивидуальными достижениями при поступлении в вуз считаются окончание школы с отличием, победы в олимпиадах и спортивные успехи. За это абитуриентам начисляют дополнительные баллы.

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#образование
#минобрнауки
#рождаемость
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Собянин объявил о закрытии летнего сезона «Московского долголетия»
В столице завершился летний сезон проекта «Московское долголетие»
26 сентября 2024, 17:52

Фото: istockphoto/PIKSEL

В столице завершился летний сезон проекта «Московское долголетие». Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин 26 сентября в своем Telegram-канале.
«В этом году он длился целых четыре месяца благодаря теплому сентябрю. Москвичи старшего поколения выступали на фестивале «Спасская башня», создавали модные коллекции, каждое утро выходили на «Зарядки долголетия», освоили каяки и сапборды», — написал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в августе в столице открылся экскурсионный маршрут «Нестарый Арбат», Его гидами стали участники проекта «Московское долголетие», которые отучились в «Серебряном университете». Также за лето в Москве открыли 14 новых центров долголетия. Сейчас в столице для людей старшего возраста работают 134 таких центра.

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#проекты
#туризм
#столица
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Назван срок открытия детской поликлиники в правобережной части Дубны
26 сентября 2024, 17:36

Фото: iStock/fizkes

Детскую поликлинику построят в центре правобережной части Дубны, медучреждение должно заработать в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Поликлиника войдёт в состав Дубненской больницы и будет расположена на пересечении улиц Энтузиастов и Вернова. Сейчас ведётся подготовка документов для выбора подрядчика на строительные работы», — говорится в сообщении.
Приём в поликлинике будут проводить как педиатры, так и узкопрофильные специалисты, кроме того, в медицинском учреждении предусмотрено отделение профилактики и восстановительного лечения.

Отмечается, что эта поликлиника крайне нужна жителям — они не раз говорили об этом в ходе встреч с главой городского округа Дубна Максимом Тихомировым и главврачом Дубненской больницы. Сейчас большинство специалистов ведёт приём маленьких пациентов в левобережной части Дубны — в поликлинике на улице Карла Маркса, и добираться туда из правобережного района крайне неудобно. Новая поликлиника решит эту проблему.

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#дубна
#поликлиника
#строительство
#дети
#максим тихомиров
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Рыбалка в Подмосковье 2024: где бесплатно ловить рыбу, лучшие места
26 сентября 2024, 17:31

Фото: istockphoto / Serhii Sobolevskyi

В 2024 году Московская область предлагает идеальные условия для любителей рыбалки и отдыха на природе. Увлекательное занятие вдали от городской суеты — ловля рыбы в живописных водоёмах региона — позволит насладиться красотой природы и захватывающим процессом ловли рыбы.

Где можно ловить рыбу в Подмосковье

В Московской области множество мест для рыбалки. Редакция «Радио 1» расскажет о лучших из них.

1. Истринское водохранилище

Истринское водохранилище является одним из крупнейших и старейших водоёмов Подмосковья, расположенных на северо-западе региона на реке Истра. Благодаря своему удобному расположению недалеко от Москвы, оно пользуется большой популярностью среди жителей и гостей столицы. В этом водохранилище можно встретить различные виды рыб, такие как судак, щука, окунь, уклейка, плотва, краснопёрка и карась. Одно из самых популярных мест для рыбалки находится на берегу со стороны деревень Дьяково и Рождествено.

2. Рузское водохранилище

Рузское водохранилище весьма популярно среди рыбаков. Оно расположено на северо-западе Московской области, примерно в 130 километрах от Москвы. В Рузском водохранилище обитают различные виды рыб, такие как лещ, щука, судак, окунь, плотва, ёрш, уклейка, густера, краснопёрка и налим.

3. Озеро Сенеж

Озеро Сенеж — популярное место для рыбалки в Московской области. Оно находится в Солнечногорском районе и является самым старым из подмосковных водохранилищ. В нём обитают различные виды рыб, такие как судак, лещ, окунь, карп, плотва, щука и ёрш.

4. Можайское водохранилище

Можайское водохранилище — это крупный искусственный водоём в Московской области. Водохранилище популярно среди рыбаков и отдыхающих. Здесь обитают более 30 видов пресноводной рыбы, включая леща, густера, щуку, окуня, судака, окуня.

5. Клязьминское водохранилище.

Один из крупнейших искусственных водоёмов Подмосковья. Летом сюда приезжает много отдыхающих, чтобы насладиться чистой водой и живописной природой. Здесь можно поймать окуня, плотву, ерша, подлещика, леща, сома и щуку.

Фото: istockphoto / raagoon


Где нельзя ловить рыбу в Московской области

Тем не менее есть территории, где рыболовы не смогут насладиться любимым занятием и поймать рыбу.

Вблизи реки Волги на расстоянии менее одного километра от плотины в городе Дубна ниже по течению, за исключением залива в старице с правой стороны от гидроузла, в Пестовском водохранилище, в акватории Березовых островов на расстоянии менее пятисот метров от уреза воды, существуют ограничения на рыбалку.

В пределах расстояния менее ста метров от уреза воды и менее пятисот метров в обе стороны от административных границ деревни Драчево также действуют запреты на ловлю рыбы. Ограничения распространяются и на залив Красная Горка, реку Лутосню и её притоки в административных границах Солнечногорского и Дмитровского районов, а также на акваторию Костяевских островов на расстоянии менее ста метров от уреза воды.

Какую рыбу можно поймать в Подмосковье

Осень — прекрасное время для рыбалки в Подмосковье. В этот период многие виды рыб начинают активно кормиться перед зимой, что делает рыбалку более успешной.

Щука

Одна из самых желанных трофеев для многих рыболовов. Ловить её лучше всего на спиннинг с использованием различных приманок, таких как блесны, воблеры и джиг-головки.

Окунь

Ещё один популярный объект ловли осенью. Ловить окуня можно на различные приманки, такие как вертушки, воблеры, вибы и так далее.

Судак

Эта хищная рыба активна осенью. Наиболее оптимальные приманки для судака блёсны, виброхвосты и твистеры. Судак предпочитает глубокие места с течением, поэтому стоит искать его на ямах и перекатах.

Лещ

Ловить его лучше всего на фидерную снасть с использованием различных насадок, таких как кукуруза, горох, черви и опарыши.

Карп

Ловить карпа лучше всего на поплавочную удочку или фидерную снасть с использованием различных насадок, таких как кукуруза, горох, черви и опарыши.
Фото: istockphoto / mihtiander

Какую рыбу нельзя ловить в Подмосковье

Однако в Московской области запрещено некоторые виды рыб, так как они занесены в региональную красную книгу. Среди них:

  • подкаменщик;
  • хариус;
  • обыкновенный сом;
  • жерех;
  • чехонь;
  • волжский падуст;
  • быстрянка;
  • белоглазка;
  • синец;
  • стерлядь;
  • минога.
В случае нарушения правил грозит штраф и лишение свободы.

Правила рыбалки в Московской области

Для сохранения природных богатств и обеспечения комфортной рыбалки для всех необходимо соблюдать определённые правила и ограничения.

Сроки запрета на рыбалку. В Московской области установлены сроки запрета на рыбалку, связанные с нерестом рыбы и охраной её популяции. В период с 1 апреля по 10 июня запрещается ловить рыбу на всех рыбохозяйственных водоёмах области. Также существуют отдельные запретные периоды для отдельных видов рыб, например, щуки и судака.

Разрешённые способы ловли. В Московской области разрешены различные способы ловли рыбы, такие как спиннинг, фидер, поплавочная удочка и другие. Однако есть ограничения по количеству крючков на одну удочку — не более двух.

Ограничения по размеру рыбы. Существуют определённые размеры рыбы, которую можно выловить без нарушения правил. Например, для щуки минимальный размер составляет 35 см, для судака — 40 см, а для леща — 25 см. Если рыба меньше указанных размеров, её следует отпустить обратно в воду.

Места для рыбалки. В Московской области есть специальные места для рыбалки, где можно ловить рыбу без ограничений. Эти места обозначены специальными знаками и указателями. Также можно рыбачить на платных водоёмах, где предоставляются услуги по аренде снастей и лодок.

Ответственность за нарушение правил. За нарушение правил рыбной ловли в Московской области предусмотрена административная ответственность. Штрафы могут варьироваться от нескольких тысяч рублей до лишения права на рыбалку на определённый срок.

Соблюдение правил рыбной ловли в Московской области поможет сохранить природные богатства региона и обеспечит комфортное времяпрепровождение для всех любителей рыбалки.

Фото: istockphoto / kostik2photo

Платная рыбалка в Подмосковье

Платная рыбалка в Подмосковье становится всё популярнее благодаря комфортным условиям, безопасности, разнообразию рыбы, аренде оборудования, экологическому контролю, круглогодичному доступу и обучающим сессиям для начинающих. Это идеальный вид отдыха для любителей природы и рыбалки.

Например, на 29 км по Новорижскому шоссе есть клуб, в котором можно поймать карпа, сазана, линя, белого амура, щуку, окуня, карася и другие виды рыб.

Другая база отдыха расположена в Лотошинском районе и окружена сосновым лесом и рекой Лашуткой. Здесь предлагаются различные типы беседок и безлимитная рыбалка. На территории базы можно поймать карпа, форель, щуку, осетра, линя и других рыб.

Ещё одна рыболовная база находится в Волоколамском городском округе и предлагает два пруда для ловли. Рыбалка возможна только при наличии путёвки, а весь улов подлежит обязательному взвешиванию. На базе разрешено использовать спортивные снасти и ловить окуней, щук, карасей, форель и других рыб.

Бесплатная рыбалка в Московской области

Подмосковье — идеальное место для любителей рыбалки, поскольку здесь расположено множество водоёмов, где можно ловить рыбу без каких-либо затрат. В местных водах обитает множество различных видов рыб, благодаря чему вы сможете насладиться разнообразием и красотой природы. Таким образом, бесплатная рыбалка в Московской области — это прекрасный вариант для тех, кто стремится сэкономить и получить удовольствие от ловли рыбы на свежем воздухе.

Когда лучше идти на рыбалку

Время суток, время года, приливы и отливы, погода — всё это влияет на клёв рыбы.

Раннее утро и вечер — лучшее время для ловли рыбы.

Весной и летом клёв рыбы улучшается, особенно в утренние и вечерние часы.

Осенью клёв рыбы снижается, но остаётся хорошим в сумерках и ночью.

Зимой клёв рыбы минимален, но некоторые виды рыб продолжают клевать.

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#подмосковье
#рыбалка
#водохранилище
#реки
#московская область
#осень
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Стало известно, когда в Москву придет осень и где в России уже идет снег
Синоптик Ильин предупредил москвичей о заметном похолодании на выходных
26 сентября 2024, 17:26

Фото: iStock/Wavetop

В предстоящие выходные в Москве будет типичная осенняя погода, ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Температура в пятницу, 27 сентября, в ночные часы в Москве ожидается плюс 13–15 градусов. Температура днем остановится на отметке 19–21 градус. Ветер ожидается достаточно порывистый и плотный, он будет дуть с юга. Его сила составит 6–11 метров в секунду, а днем возможны порывы до 15–18 метров в секунду, — рассказал Ильин в беседе с «Вечерней Москвой».

В выходные, по словам синоптика, сохранится пасмурная погода. В субботу днем воздух прогреется до 22 градусов, однако порывы ветра будут достигать 15 м/с. В ночь на воскресенье ожидается ощутимое похолодание. Однако днем 29 сентября будет достаточно тепло, также ожидается до 22 градусов тепла.

Уже на следующей неделе в Москве опять потеплеет, заверил Ильин.

Тем временем в Кемерове 26 сентября прошел сильный снегопад. По данным «Сiбдепо», в районе 13:50 часов в городе начали выпадать обильные осадки в виде крупинок. Однако снег не задержался и быстро растаял. При этом снегопад сопровождался сильным ветром.

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Четверг — рыбный день: почему он появился в СССР и зачем его ввели
26 сентября 2024, 17:25

Фото: istock /JacquesPALUT

Четверг издавна считается рыбным днём во многих культурах и традициях. Это связано с тем, что рыба является ценным источником белка, полезных жиров и микроэлементов, необходимых для здоровья человека. Кроме того, рыба содержит жирные кислоты, которые положительно влияют на работу мозга, сердечно-сосудистой и иммунной систем. О том, когда появился рыбный день и почему он именно в четверг расскажет редакция «Радио 1».

Когда появился рыбный день?


Точная дата появления рыбного дня неизвестна, но можно предположить, что это произошло в древние времена, когда люди начали активно употреблять рыбу в пищу. В разных странах и культурах рыбный день может иметь свои особенности и традиции.

Зачем ввели рыбный день?


Введение рыбного дня в рацион питания имеет несколько причин. Во-первых рыба является источником ценных питательных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья человека. Регулярное употребление рыбы может помочь укрепить иммунную систему, улучшить работу мозга и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Рыба — относительно доступный продукт, который можно найти в большинстве магазинов и рынков. Это делает её доступной для широкого круга людей. Кроме того, существует множество видов рыбы, которые отличаются по вкусу, текстуре и питательным свойствам. Это позволяет разнообразить рацион и сделать его более интересным.

В некоторых культурах рыбный день является традицией, которая передаётся из поколения в поколение. Это помогает сохранить культурное наследие и укрепить семейные связи.


СССР — рыбная республика?

Фото: istock /Yury Gubin

В Советском Союзе рыбная промышленность имела большое значение. Рыба была важным продуктом питания, который входил в рацион большинства советских граждан. Рыбные блюда можно было найти в меню столовых, ресторанов и даже в школьных обедах.

26 октября 1976 года ЦК КПСС принял постановление о введении в СССР «морского» дня, целью которого было содействие развитию рыбной промышленности. Этот день был назначен на четверг. Хотя всё началось ещё в 1920-е годы, когда молодая Страна Советов столкнулась с острым дефицитом мяса, привычного для русского рациона. Власти искали альтернативу и обратили внимание на рыбу, которая в то время изобиловала в Каспийском море.


Что можно приготовить из рыбы: рецепты


Рыба — универсальный продукт, из которого можно приготовить множество блюд. Вот несколько рецептов, которые помогут разнообразить ваше меню:

1. Жареная рыба.

Это простой и вкусный способ приготовления рыбы. Для этого вам понадобится:

  • свежая рыба (например, треска, минтай, хек или морской окунь);
  • мука (пшеничная, кукурузная или ржаная);
  • соль и специи (по вкусу).

Рыбу нужно обвалять в муке, посолить и обжарить на сковороде до золотистой корочки. Это блюдо можно подавать с картофелем, рисом или овощным салатом.

2. Запечённая рыба.

Этот способ приготовления сохраняет полезные свойства рыбы и придаёт ей нежный вкус. Для этого можно использовать любую рыбу, но лучше всего подойдут жирные сорта, такие как лосось, сёмга или форель. Вам понадобится:

  • рыба (лосось, сёмга, форель или другая жирная рыба);
  • соль, перец и другие специи (по вкусу);
  • зелень (укроп, петрушка или базилик).

Рыбу нужно выложить на противень, посолить, поперчить и запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут. Готовое блюдо можно подавать с овощами или рисом.

Фото: istock /gbh007

3. Рыбный суп.


Это традиционное блюдо, которое можно приготовить из любой рыбы. Для этого нужно сварить бульон из рыбы, добавить овощи и специи. Вот что вам понадобится:

  • любая рыба (лучше всего использовать жирные сорта, такие как лосось или сёмга);
  • картофель;
  • морковь;
  • лук;
  • лавровый лист;
  • перец горошком;
  • соль и перец (по вкусу).

Готовый суп можно подавать с зеленью и сметаной.

Это лишь несколько примеров того, что можно приготовить из рыбы. Существует множество других рецептов, которые позволят разнообразить ваше меню и насладиться вкусом этого полезного продукта.

Помните, что перед приготовлением рыбы необходимо тщательно вымыть руки и все поверхности, которые будут соприкасаться с рыбой. Это поможет предотвратить заражение паразитами. Также не рекомендуется употреблять сырую рыбу, так как она может содержать паразитов и бактерии.

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#рыба
#дом
#рецепты
#традиции
#ссср
#блюда
#правила
#история
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В Подмосковье отремонтировали знаки на 12 региональных дорогах
26 сентября 2024, 17:22

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые и выцветшие знаки отремонтировали специалисты Мосавтодора на двенадцати региональных дорогах Подмосковья, кроме того, были установлены новые знаки взамен отсутствующих, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В частности, знаки были отремонтированы на Лопатинской улице в Воскресенске, на Фабричной улице в Мытищах, на улице Крупской в Орехово-Зуеве, на улице Кирова в Королёве и на улице Горького в Жуковском», — говорится в сообщении.
Кроме того, работы были проведены в малых населённых пунктах: на Вокзальной улице в рабочем посёлке Столбовая округа Чехов, на Центральной улице в домодедовской деревне Новоявленское, на улице Ленина в серпуховском посёлке Большевик, на Никольской улице в селе Озерецкое Дмитровского округа и на Сенной улице в селе Суворово Волоколамского округа.

Проверка состояния дорожных знаков в Московской области проводится регулярно и, при необходимости, их чинят или меняют.

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#минтранс мо
#знаки
#дороги
#московская область
#подмосковье
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В Серпухове назвали топ-3 популярных выездных площадок для свадеб
26 сентября 2024, 17:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове с начала года заключили брак более 1,1 тыс. пар. Такие данные привели в пресс-службе администрации городского округа. Там отметили, что некоторые живописные локации стали настоящими хитами сезона.
«По информации Минсоцразвития Подмосковья, среди выездных площадок для церемоний бракосочетания особенно популярными стали зона у пруда в парке Олега Степанова и уникальная территория в Принарском парке. Эти места привлекают влюблённых красотой и романтической атмосферой. Не менее востребованной оказалась регистрация в парк-отеле «Воздвиженское», который славится живописными видами», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что количество сыгранных в этом году в Большом Серпухове свадеб говорит о росте популярности торжественных мероприятий в красивых и уникальных местах.

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#свадьба
#брак
#подмосковье
#московская область
#серпухов
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