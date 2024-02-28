Производство легковушек в России выросло на 90% в январе

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Производство легковых автомобилей в России в январе этого года выросло на 90,1% в годовом выражении, достигнул 42,1 тысячи штук. Об этом сообщает Росстат.
Вместе с тем, в сравнении с показателями декабря прошлого года, выпуск автомобилей сократился на 2,4%.
Согласно статистике производство грузовых авто в январе также выросло в 2,2 раза в годовом выражении, но уменьшилось на 22,6% по сравнению с декабрём. В общей сложности за первый месяц этого года было произведено 12,9 тысяч единиц грузовой техники.
А вот выпуск автобусов, масса которых не превышает пяти тонн, сократилось на 16,7% в годовом выражении и на 39,9% по сравнению с декабрём. Всего за январь было выпущено 1,2 тысячи автобусов.
Производство другой категории автобусов (массой более пяти тонн) в январе выросло на 84,8% в годовом выражении, но сократилось в сравнении с последним месяцем 2023 года на 39,5% – до 987 штук.
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Согласно статистике производство грузовых авто в январе также выросло в 2,2 раза в годовом выражении, но уменьшилось на 22,6% по сравнению с декабрём. В общей сложности за первый месяц этого года было произведено 12,9 тысяч единиц грузовой техники.
Производство другой категории автобусов (массой более пяти тонн) в январе выросло на 84,8% в годовом выражении, но сократилось в сравнении с последним месяцем 2023 года на 39,5% – до 987 штук.
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Анастасия Чинкова