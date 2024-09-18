В Подмосковье с начала года ликвидировали более 150 опасных троп через ж/д пути

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Меры повышения безопасности на железнодорожном транспорте и объектах ж/д инфраструктуры обсудили на заседании комитет Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Председатель Комитета Олег Гаджиев рассказал, что было сделано в этой сфере в регионе в последнее время и сообщил о планах на будущий год, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Железная дорога продолжает оставаться местом повышенной опасности. На текущую дату зафиксирован рост травматизма на так называемых «опасных тропах». Вместе с тем, мероприятия, которые проводит железная дорога, приносят положительный эффект», — сказал Олег Гаджиев.Он добавил, что в текущем году в регионе ликвидировали 156 опасных троп, ведущих к ж/д станциям и через пути, установили 785 метров капитального ограждения и 15 камер фотовидеофиксации, а также благоустроили 16 подходов к объектам железнодорожной инфраструктуры.
Кроме того, в регионе ведётся строительство разноуровневых и одноуровневых переходов через железную дорогу. В будущем году планируется открыть 15 таких объектов.
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