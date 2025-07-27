Путин посетил фрегат, отразивший атаку беспилотников на Ленинградскую область

27 июля 2025, 20:52

В Кронштадте Владимир Путин поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович»

Фото: Telegram @news_kremlin

Президент РФ Владимир Путин 27 июля посетил фрегат «Адмирал Григорович», который утром отразил атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».





В Кронштадте в День Военно-морского флота президент России поднялся на борт военного судна и поблагодарил моряков за удачное отражение вражеских атак.

«Хочу ещё раз поблагодарить вас за сегодняшнюю работу... Вы прямо с боевой задачи практически прибыли и окунулись опять в решение боевых задач, несмотря на то, что приехали как бы позаниматься технической частью корабля, чтобы экипаж отдохнул», — сказал Путин.