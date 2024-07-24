Проклов день 25 июля: Как нужно умываться, чтобы сохранить здоровье и красоту

25 июля православные верующие вспоминают святых мучеников Прокла и Илария Калиптских. В народном календаре этот день называют «Прокл Плакальщик».

История праздника

Святые Прокл и Иларий жили во времена императора Траяна и были ярыми противниками христиан. Однажды Прокла схватили и передали игемону Максиму, который приказал повесить его на дереве и строгать его тело железными крючьями. Прокл помолился, и колесница Максима не могла двигаться, пока мученик не написал на бумаге: «Един есть Истинный Бог, Которого почитает Прокл».









Когда Прокла вывели из города и распяли на дереве, его племянник Иларий приветствовал его и был схвачен воинами. Ночью Иларию явился ангел Господень и сказал, что он всегда с ним, потому что послан от Бога, чтобы укреплять его.





После жестоких избиений мученика казнили. Иларий был казнен позже. Последними словами Прокла были: «Господи Иисусе Христе, прими дух мой!»





Святых Прокла и Илария поминают в один день и изображают на иконах вместе.

Традиции





Женщины ходили умываться росой и качались в ней на рассвете, надеясь сохранить молодость и красоту. Из-за обилия росы этот день также называли «Плакальщиком».

Фото: istockphoto / Kateryna Kukota





Собранная до восхода солнца роса и дождевая вода в этот день считались эффективными средствами от сглаза, порчи и глазных недугов. Травники и знахари собирали целебные травы, на которых было много росы. Если в этот день шёл дождь, то собирали дождевую воду — «слёзы Прокла».





Если в доме случались ссоры и скандалы без видимой причины, то считалось, что на семью навели порчу. В собранную росу окунали веточку зверобоя и с ней проходили по углам жилища, читая молитву «Отче наш». Остатки росы выливали у входной двери и за порог.





Также было принято открывать настежь двери и окна, чтобы сквозняк высушил влагу, а в углы сыпали четверговую соль, изгоняя из избы весь негатив. После этого делали влажную уборку, во время которой читали молитву святому мученику Проклу.

Что нельзя делать 25 июля





Также не рекомендуется проводить финансовые операции, брать или давать в долг, делать крупные приобретения. Любые операции с деньгами сегодня могут оказаться неудачными.





Не стоит думать о плохом, желать и причинять вред другим.





Нельзя попусту расходовать воду, оставлять открытыми водопроводные краны, баловаться и брызгаться водой, а также выбрасывать мусор в водоёмы.

Фото: istockphoto / Yevhenii Podshyvalov

Тяжёлый физический труд также не рекомендуется в этот день, чтобы не навлечь неприятности.





Ругаться и сквернословить нежелательно, так как считается, что вся негативная энергия, сосредоточенная в бранных словах, вернётся в троекратном размере.





Что можно делать в Проклов день

Фото: istockphoto / poplasen





Умывание росой также считалось способом лечения многих болезней и защиты от сглаза и порчи. Люди верили, что после такого умывания ум проясняется, зрение улучшается, а бессонница уходит.





25 июля благоприятно для заключения различных соглашений и договоренностей.





Травники старались собрать лекарственные растения именно в Проклов день, так как верили, что из-за обильной росы они приобретают особые свойства. Из них потом делали отвары и настои.

Приметы на 25 июля





Если же день окажется прохладным, то, возможно, зима наступит рано и будет особенно холодной.





Обилие грибов в лесу может указывать на скорое похолодание.

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

Отсутствие росы и тумана может говорить о скором ненастье.





Громкое жужжание пчёл может быть признаком жаркой погоды.





Если листья уже пожелтели, это может означать, что осень наступит раньше обычного.