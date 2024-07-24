Проклов день 25 июля: Как нужно умываться, чтобы сохранить здоровье и красоту

Фото: istockphoto / leonid_tit
25 июля православные верующие вспоминают святых мучеников Прокла и Илария Калиптских. В народном календаре этот день называют «Прокл Плакальщик».
В материале «Радио 1» расскажем историю праздника, что можно и запрещено делать 25 июля.
Согласно поверьям, утренняя роса, собранная в день памяти святого Прокла, обладает целебными свойствами. Ею умывали детей, рожениц и тяжелобольных людей, чтобы облегчить их состояние. Также в этот день проводились обряды и читались заговоры и молитвы для улучшения памяти.
Этой водой поят детей для здоровья, а женщины умываются для сохранения красоты. Если девушка была в положении, она могла выпить росу, чтобы легко родить здорового ребёнка.
В старину на Проклов день было принято задабривать Домового. Люди верили, что он может защитить жилище от злых духов, чертей и ведьм. Для этого за печкой или в укромном уголке кухни ставили блюдце с угощениями.
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История праздника
Святые Прокл и Иларий жили во времена императора Траяна и были ярыми противниками христиан. Однажды Прокла схватили и передали игемону Максиму, который приказал повесить его на дереве и строгать его тело железными крючьями. Прокл помолился, и колесница Максима не могла двигаться, пока мученик не написал на бумаге: «Един есть Истинный Бог, Которого почитает Прокл».
Когда Прокла вывели из города и распяли на дереве, его племянник Иларий приветствовал его и был схвачен воинами. Ночью Иларию явился ангел Господень и сказал, что он всегда с ним, потому что послан от Бога, чтобы укреплять его.
После жестоких избиений мученика казнили. Иларий был казнен позже. Последними словами Прокла были: «Господи Иисусе Христе, прими дух мой!»
Святых Прокла и Илария поминают в один день и изображают на иконах вместе.
Традиции
Согласно поверьям, утренняя роса, собранная в день памяти святого Прокла, обладает целебными свойствами. Ею умывали детей, рожениц и тяжелобольных людей, чтобы облегчить их состояние. Также в этот день проводились обряды и читались заговоры и молитвы для улучшения памяти.
Женщины ходили умываться росой и качались в ней на рассвете, надеясь сохранить молодость и красоту. Из-за обилия росы этот день также называли «Плакальщиком».
Фото: istockphoto / Kateryna Kukota
Собранная до восхода солнца роса и дождевая вода в этот день считались эффективными средствами от сглаза, порчи и глазных недугов. Травники и знахари собирали целебные травы, на которых было много росы. Если в этот день шёл дождь, то собирали дождевую воду — «слёзы Прокла».
Если в доме случались ссоры и скандалы без видимой причины, то считалось, что на семью навели порчу. В собранную росу окунали веточку зверобоя и с ней проходили по углам жилища, читая молитву «Отче наш». Остатки росы выливали у входной двери и за порог.
Также было принято открывать настежь двери и окна, чтобы сквозняк высушил влагу, а в углы сыпали четверговую соль, изгоняя из избы весь негатив. После этого делали влажную уборку, во время которой читали молитву святому мученику Проклу.
Что нельзя делать 25 июляВ Проклов день, согласно поверьям, девушкам и незамужним женщинам лучше воздержаться от купания в открытых водоёмах. Считается, что водяной может утащить их на дно.
Также не рекомендуется проводить финансовые операции, брать или давать в долг, делать крупные приобретения. Любые операции с деньгами сегодня могут оказаться неудачными.
Не стоит думать о плохом, желать и причинять вред другим.
Нельзя попусту расходовать воду, оставлять открытыми водопроводные краны, баловаться и брызгаться водой, а также выбрасывать мусор в водоёмы.
Фото: istockphoto / Yevhenii Podshyvalov
Тяжёлый физический труд также не рекомендуется в этот день, чтобы не навлечь неприятности.
Ругаться и сквернословить нежелательно, так как считается, что вся негативная энергия, сосредоточенная в бранных словах, вернётся в троекратном размере.
В этот день лучше не думать о плохом, не грустить и не желать вреда другим, чтобы не навлечь на себя горести и печали.
Что можно делать в Проклов деньВ Проклов день можно собирать росу. Согласно народным приметам, она обладает целебными свойствами. Для этого используют чистые полотна, которые затем отжимают так, чтобы вся вода попала в кувшин.
Этой водой поят детей для здоровья, а женщины умываются для сохранения красоты. Если девушка была в положении, она могла выпить росу, чтобы легко родить здорового ребёнка.
Фото: istockphoto / poplasen
Умывание росой также считалось способом лечения многих болезней и защиты от сглаза и порчи. Люди верили, что после такого умывания ум проясняется, зрение улучшается, а бессонница уходит.
25 июля благоприятно для заключения различных соглашений и договоренностей.
Травники старались собрать лекарственные растения именно в Проклов день, так как верили, что из-за обильной росы они приобретают особые свойства. Из них потом делали отвары и настои.
В старину на Проклов день было принято задабривать Домового. Люди верили, что он может защитить жилище от злых духов, чертей и ведьм. Для этого за печкой или в укромном уголке кухни ставили блюдце с угощениями.
Приметы на 25 июляЕсли 25 июля будет солнечно и тепло, то, вероятно, и осень будет тёплой. А вот дождливая погода в этот день может предвещать пасмурную и сырую осень.
Если же день окажется прохладным, то, возможно, зима наступит рано и будет особенно холодной.
Обилие грибов в лесу может указывать на скорое похолодание.
Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska
Отсутствие росы и тумана может говорить о скором ненастье.
Громкое жужжание пчёл может быть признаком жаркой погоды.
Если листья уже пожелтели, это может означать, что осень наступит раньше обычного.
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Мира Полтева