Вреден ли растворимый кофе: Врач назвала неожиданные свойства напитка

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24 июля — день рождения растворимого кофе. Вокруг этого, любимого многими, напитка ходит очень много слухов. Кто-то считает, что кофе опасен и провоцирует неприятные симптомы, которые вскоре перетекают в серьезные забоелвания, а кто-то пьет каждый день и радуется каждому глотку.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что при выборе растворимого кофе всегда важно смотреть на его вид.
Она отметила, что в исследованиях, посвященных кофейному напитку, нет разделений на натуральный и растворимый, что позволяет нам приравнивать их друг к другу.
По словам Натальи Павлюк, у каждого человека индивидуальная реакция на кофе, которую непременно стоит учитывать.
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«В растворимом кофе будет меньше полезных веществ, чем в натуральном, только что сваренном, однако надо смотреть на вид. Бывает сублимированный и гранулированный растворимый кофе. В сублимированном сохраняется чуть больше всего полезного, он считается получше и приравнивается по полезным свойствам к натуральному», — сказала эксперт.
Она отметила, что в исследованиях, посвященных кофейному напитку, нет разделений на натуральный и растворимый, что позволяет нам приравнивать их друг к другу.
«Когда мы говорим про исследования кофе, там в основном пишут про пользу: продлевает жизнь, полезен для снижения онкозаболеваний, аритмии, сердечно-сосудистых заболеваний, полезен для печени, потому что у него есть желчегонное действие. И в исследованиях не указывается, какой кофе человек использовал: растворимый или свежеприготовленный, то есть в принципе можно считать, что сублимированный кофе обладает всеми полезными свойствами. Но все равно стоит учитывать, что практически все растворимое чуть хуже, потому что теряет некоторые антиоксиданты», — объяснила врач.
По словам Натальи Павлюк, у каждого человека индивидуальная реакция на кофе, которую непременно стоит учитывать.
«Считается, что кофе натощак хуже для углеводного обмена в плане выработки инсулина. У людей с язвой желудка, безусловно, кофе провоцирует изжогу. Есть люди, у которых аллергия на кофе, генетическая непереносимость кофе, поднимается давление. Изжога, давление, аллергия, повышение тревожности, зависимость – все это имеет место быть, но индивидуально», — поделилась специалист.
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Анастасия Бондарева