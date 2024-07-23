Психолог Озеров раскрыл, как снизить уровень стресса на работе после отпуска

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Психолог и бизнес-тренер Павел Озеров заявил, что поможет снизить уровень стресса от работы после отпуска может помочь выход в пятницу или четверг для того, чтобы иметь возможность снова отдохнуть через пару дней.
Кроме этого, помочь войти в привычный рабочий ритм могут физическая нагрузка и общение с коллегами.
До этого профайлер Илья Степанов объяснил страх людей перед переменами.
Ранее психолог, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская заявляла, что подростковые банды создаются из-за естественного желания подрастающих людей кооперироваться в группы.
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«Перелёты, смена часовых поясов, климата и режима являются факторами стресса. Снизить его помогает физическая нагрузка. Это может быть ходьба, бег, бассейн. Умеренная физическая нагрузка снижает уровень гормона кортизола в крови, стимулирует выработку эндорфинов, гормонов счастья, в результате чего человек становится более спокойным и удовлетворенным», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Озеров.
До этого профайлер Илья Степанов объяснил страх людей перед переменами.
«В жизни любого человека можно заметить следующие циклы. Когда мы молодые, мы стремимся к переменам. А когда мы взрослеем, включается обратный механизм — чаще мы предпочитаем консерватизм, чтобы не было перемен. Если нет перемен, значит, время не идет, а если время не идет, значит, я не умру. Это важный нюанс в вопросе, почему люди могут избегать перемен», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Степанов.
Ранее психолог, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская заявляла, что подростковые банды создаются из-за естественного желания подрастающих людей кооперироваться в группы.
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Мелисса Тимофеева