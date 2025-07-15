«Проклятый»: Ясновидящая оценила сериал «Зачарованные»

15 июля 2025, 10:14

Ясновидящая Новокрещенская назвала сериал «Зачарованные» проклятым

Фото: iStock/RomoloTavani

Недавно умер актер Джулиан Макмэхон, исполнивший роль Коула Тернера в сериале «Зачарованные», а год назад скончалась Шеннен Доэрти, которая также там снималась. Ясновидящая Алла Новокрещенская рассказала, что многие кинокартины, книги и спектакли окружены мистикой и загадками.





5 июля стало известно о смерти австралийского актера Джулиана Макмэхона. Он скончался на 57-м году жизни.



По словам специалиста, заигрывание с потусторонними силами может повлиять на дальнейшую жизнь.





«Актеры популярного некогда сериала "Зачарованные" на протяжении длительного времени заигрывали с демоническими сущностями, делали всевозможные ритуалы, читали заклинания. Да, это сценарий, это все вроде как не на серьезных щах, но получается, что потусторонний мир не понимает шуток», — отметила Нововкрещенская в беседе с Общественной Службой Новостей.

