«Проклятый»: Ясновидящая оценила сериал «Зачарованные»
Ясновидящая Новокрещенская назвала сериал «Зачарованные» проклятым
Недавно умер актер Джулиан Макмэхон, исполнивший роль Коула Тернера в сериале «Зачарованные», а год назад скончалась Шеннен Доэрти, которая также там снималась. Ясновидящая Алла Новокрещенская рассказала, что многие кинокартины, книги и спектакли окружены мистикой и загадками.
5 июля стало известно о смерти австралийского актера Джулиана Макмэхона. Он скончался на 57-м году жизни.
По словам специалиста, заигрывание с потусторонними силами может повлиять на дальнейшую жизнь.
«Актеры популярного некогда сериала "Зачарованные" на протяжении длительного времени заигрывали с демоническими сущностями, делали всевозможные ритуалы, читали заклинания. Да, это сценарий, это все вроде как не на серьезных щах, но получается, что потусторонний мир не понимает шуток», — отметила Нововкрещенская в беседе с Общественной Службой Новостей.Она считает, что не стоит играть в магию, поскольку с того света может прийти наказание, напомнив, что Шеннен Доэрти и Джулиан Макмэхонскончались от тяжелых форм рака.