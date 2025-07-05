Умер звезда сериалов «Зачарованные» и «Части тела» Джулиан Макмэхон
Австралийский актер Джулиан Макмэхон, известный по ролям в сериалах «Зачарованные» и «Части тела», скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление супруги актера Келли.
Смерть артиста наступила 2 июля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. По словам жены актера, Макмэхон глубоко ценил жизнь, свою семью, друзей, работу и поклонников, а его главным стремлением было «принести радость как можно большему количеству людей».
«С открытым сердцем я хочу сообщить миру, что мой любимый муж Джулиан Макмэхон мирно скончался на этой неделе после отважной борьбы с раком. (...) Мы (семья погибшего) желаем, чтобы те, кому Джулиан дарил счастье (своим творчеством), продолжали радоваться жизни», — поделилась с изданием Келли.Макмэхон получил всемирную известность благодаря образам Коула Тернера в «Зачарованных», доктора Кристиана Троя в «Частях тела» и злодея Доктора Дума в «Фантастической четверке». Он также играл в сериале «ФБР: Самые разыскиваемые».
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