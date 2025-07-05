Умер звезда сериалов «Зачарованные» и «Части тела» Джулиан Макмэхон

05 июля 2025, 02:08

Джулиан Макмэхон (Фото: Instagram* @julianmcmahonofficial)

Австралийский актер Джулиан Макмэхон, известный по ролям в сериалах «Зачарованные» и «Части тела», скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление супруги актера Келли.





Смерть артиста наступила 2 июля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. По словам жены актера, Макмэхон глубоко ценил жизнь, свою семью, друзей, работу и поклонников, а его главным стремлением было «принести радость как можно большему количеству людей».



Джулиан Макмэхон (Фото: Instagram* @julianmcmahonofficial)



«С открытым сердцем я хочу сообщить миру, что мой любимый муж Джулиан Макмэхон мирно скончался на этой неделе после отважной борьбы с раком. (...) Мы (семья погибшего) желаем, чтобы те, кому Джулиан дарил счастье (своим творчеством), продолжали радоваться жизни», — поделилась с изданием Келли.