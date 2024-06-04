Статуи сатаны и продажа частей тела: Раскрылось преступление ведьмы длиной в 25 лет

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Силовики задержали руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову, сообщил РИА Новости источник. Её подозревают в экстремизме и мошенничестве за оказание псевдорелигиозных услуг.
Известный общественный деятель, предприниматель, музыкант Андрей Ковалёв в беседе с «Радио 1» рассказал, как впервые столкнулся с этой организацией и был шокирован от того, что происходит внутри.
Увиденное не могло оставить равнодушным Андрея Ковалева, поэтому он решил заняться этим делом и узнать, что это за организация, и чем она занимается.
По словам предпринимателя, в Зарайском округе был построен огромный черный храм, где сатанисты совершали свои служения, а главная ведьма на протяжение 25 лет призывала убивать священников, оскорбляла мусульман и всякого рода святилища.
Такая деятельность не могла остаться не пресеченной.
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«Как она себя называет — ведьма Алёна Полынь. Я столкнулся с ней, когда ехал в усадьбу Гребнево. Увидел большую вывеску в Ивантеево «Международный университет магии и колдовства». Это привлекло мое внимание, я зашел и увидел: везде статуи сатаны с рогами, с обнаженными мужскими достоинствами, везде привороты. Под этой большой вывеской было написано «Хогвартс», то есть туда могли зайти дети. Это какой-то ужас. Я спросил, шутки ли у них такие, они ответили, что у них все по-настоящему, что они сатанисты», — рассказал музыкант.
Увиденное не могло оставить равнодушным Андрея Ковалева, поэтому он решил заняться этим делом и узнать, что это за организация, и чем она занимается.
«Оказалось, что продают инфомошеннические курсы: как стать богатым, как стать ведьмой; лечат от всех болезней, включая рак и бесплодие, продают части тела краснокнижных животных, нашел потом фальшивые полудрагоценные камни. Ужас! Начал смотреть глубже: «Секта сатаны» — 460 тысяч человек в членах этой секты. Тоталитарная деструктивная секта», — делится собеседник.
По словам предпринимателя, в Зарайском округе был построен огромный черный храм, где сатанисты совершали свои служения, а главная ведьма на протяжение 25 лет призывала убивать священников, оскорбляла мусульман и всякого рода святилища.
Такая деятельность не могла остаться не пресеченной.
«Я год потратил. Спасибо ФСБ и МВД, спасибо нашему губернатору Андрею Воробьёву. Поиск доказательств — сложная и кропотливая работа. Вот закономерный итог: мошенничество, экстремизм, идут обыски. Думаю, что ей дадут пять-семь лет за всех пострадавших и три-четыре года за экстремизм, в сумме будет 10-12 лет», — заключил Андрей Ковалёв.
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Анастасия Бондарева