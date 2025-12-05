Достижения.рф

Прокуратура добилась закрытия юрлица «короля кроссовок» блогера Ефремова*

Фото: iStock/Zolnierek

Регистрацию компании «Ефремов Интернет», принадлежащей блогеру Никите Ефремову*, признали недействительной из-за нарушений, сообщает «Постньюс».



Отмечается, что такое решение принял арбитражный суд Москвы. Фирма лишится статуса юрлица и может быть исключена из ЕГРЮЛ сразу после вступления решения в силу.

«В ходе процесса суд согласился с доводами прокуратуры о том, что регистрация компании была проведена с нарушениями и на недостоверный адрес», — говорится в материале.

Такое же решение было принято в отношении 24 компаний, оформленных по тому же адресу.

Таким образом, налоговая будет блокировать изменения в учредительных документах, а сделки компании могут быть признаны недействительными.

Напомним, Ефремов* ранее частично признал свою вину в деле о спонсировании терроризма.

Элина Позднякова

