С Киркорова взыскали задолженность за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12

04 декабря 2025, 08:45

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Арбитражный суд Москвы обязал певца Филиппа Киркорова выплатить 4 170 рублей государственной компании «Российские автомобильные дороги». Об этом пишет ТАСС.