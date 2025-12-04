С Киркорова взыскали задолженность за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12
Арбитражный суд Москвы обязал певца Филиппа Киркорова выплатить 4 170 рублей государственной компании «Российские автомобильные дороги». Об этом пишет ТАСС.
Суд постановил взыскать 2 085 рублей за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12 и такую же сумму в качестве неустойки. Кроме того, артист должен оплатить государственную пошлину в размере 8 тысяч рублей.
До этого компания «Социум Трейд» подала иск против Киркорова на сумму 12 миллионов рублей, связанную с кредитом и начисленными пенями. Уточняется, что певец выступил на корпоративе вместо того, чтобы погасить долг банку. Однако после смены руководства новые управленцы обнаружили старые документы и потребовали вернуть деньги. Адвокат знаменитости, Александр Добровинский, пообещал разобраться в этой ситуации.
