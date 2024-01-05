В Климовске завершили восстановительные работы на теплотрассе от котельной

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Завершены восстановительные работы на теплотрассе от котельной в Климовске городского округа Подольск.
«Завершены аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ».Так, на местах протечек посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков», — сообщил губернатор городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.
На данный момент специалисты занимаются заполнением систем теплотрасс. Тепло в домах Климовска появится в течение ближайших 3 часов.
Также Жителям микрорайона Климовск будет произведен перерасчет за коммунальные услуги.
По вопросам подачи тепла работает горячая линия: 8 (4967) 50-00-50.
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Мира Полтева