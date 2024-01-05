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В Климовске завершили восстановительные работы на теплотрассе от котельной

05 января 2024, 15:25
Фото: РИАМО

Фото: РИАМО

Завершены восстановительные работы на теплотрассе от котельной в Климовске городского округа Подольск.
«Завершены аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ».Так, на местах протечек посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков», — сообщил губернатор городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.

На данный момент специалисты занимаются заполнением систем теплотрасс. Тепло в домах Климовска появится в течение ближайших 3 часов.


Кроме этого, работы по восстановлению контролирует на объекте вице-губернатор Московской области Евгением Хромушиным, представители МУП «Подольская теплосеть» и МЧС.

Также Жителям микрорайона Климовск будет произведен перерасчет за коммунальные услуги.

По вопросам подачи тепла работает горячая линия: 8 (4967) 50-00-50.

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#подмосковье
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Прокуратура Московской области начала проверку после перебоев с теплом
05 января 2024, 15:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Прокуратура Московской области инициировала проверку исполнения жилищного законодательства из-за перебоев в предоставлении коммунальных услуг на территории Подмосковья.
Прокуроры оценят деятельность ресурсоснабжающих организаций, которые должны были обеспечить надлежащее техническое состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения.

В адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления. Сейчас на рассмотрении вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Прокуратура контролирует сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения. Также на контроль возьмут порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объёмом.

Ранее сообщалось, что завершены восстановительные работы на теплотрассе от котельной в Климовске городского округа Подольск.

«Завершены аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ».Так, на местах протечек посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков», — сообщил губернатор городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.
На данный момент специалисты занимаются заполнением систем теплотрасс. Тепло в домах Климовска появится в течение ближайших 3 часов.

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В Климовске завершили восстановительные работы на теплотрассе от котельной
#отопление
#происшествие
#новости
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В Подмосковье усилена работа по восстановлению электроснабжения
05 января 2024, 15:33

Фото: iStock/MushroomsArtSeven

В связи с сильными морозами в Подмосковье усилена работа аварийных бригад по восстановлению электроснабжения. Также в областном Минэнерго сообщили о готовности резервных источников, пишет РИА Новости.
В связи с сильными морозами в Подмосковье усилена работа аварийных бригад по восстановлению электроснабжения. Также в областном Минэнерго сообщили о готовности резервных источников, пишет РИА Новости.

Отмечается, что основной причиной отключения стало превышение мощности, установленной договором, потребителями электроэнергии.

В ведомстве добавили, что восстановление осуществляется в «нормативные сроки».

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#подмосковье
#работа
#специалисты
#новости
#электроэнергия
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Специалисты Россетей круглосуточно ведут аварийно-восстановительные работы
05 января 2024, 15:29

Фото: iStock/Lazy_Bear

В условиях аномальных морозов большую нагрузку испытывает в Солнечногорске вся система электроснабжения.
В последние несколько дней фиксируются отключения на фидере Дзержинский, который питает Поварово, Лыткино, Задорино, Белавино, Ложки, Новую, Льялово, Полежайки, Повадино, ряд других населенных пунктов и СНТ.

Причина кроется в резко возросшем потреблении. Многие на новогодние каникулы уехали за город, и система не справляется с нагрузкой.

В данный момент специалисты Россетей в круглосуточном режиме проводят аварийно-восстановительные работы, в ручном режиме осуществляют подачу электричества. Аварийная бригада в течение трёх часов полностью восстановят подачу от этого фидера.

Сейчас на территории Солнечногорска находятся 18 передвижных электростанций, помогающих справиться с возросшей нагрузкой. Но это временные меры.

«Чтобы в корне изменить ситуацию, мы проработали с Россетями вопрос о включении всей ветки в программу модернизации - работы будут выполнены уже в текущем году. Также по поручению Губернатора Россети реализуют у нас в округе большую двухлетнюю программу модернизации», -рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков.
В рамках программы заменят более 118 км высоковольтных линий, установят 25 пунктов секционирования, зарезервировано более 25 км сети.

С полной программой можно ознакомиться на сайте администрации.

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#солнечногорск
#новости
#аварии
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Вологодский депутат предложил сделать куклы мобилизованных и подарить семьям
05 января 2024, 15:13

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Депутат Вологодской городской думы Михаил Козырев сообщил, что неизвестные злоумышленники в попытке очернить его имя, приписывают ему идею, которую он не предлагал.
Baza сообщает, что в социальных сетях распространяется скриншот якобы странички депутата в соцсети, где предлагалась странная инициатива. Из скриншота следует, что примерно в 2 часа ночи по Москве Козырев написал следующее: «поговорили с товарищами, и пришла в голову замечательная идея».

Идея подарить родственникам мобилизованных ростовые куклы с их портретами. Таким образом семьи встретят Рождество вместе.
В сообщении было сказано, что решается вопрос размера фигур: в полный рост или так, чтобы усадить за стол. Было написано, что деньги в бюджете найдутся. Пост сопровождали хэштеги «МыВместе» и «СвоихНеБросаем».

5 января депутат Козырев сообщил Baza, что он такого не писал, кто-то подставил его с помощью фотошопа. Депутат обратился с заявлением в полицию. С заявлениями также обратились и женщины, чьи фотографии использовали в посте.

Козырев сделал предположение, что всё это «грязные игры со стороны противника».

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#украина
#военные
#новости
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В Московской области проиндексировали социальные выплаты на 6%
05 января 2024, 14:57

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

В Подмосковье в первые дни января были проиндексированы социальные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«В этом году в Подмосковье социальные выплаты уже проиндексированы на 6%. Таким образом минимальный размер пенсии будет составлять 15 735 рублей, а единое пособие на детей от 8,8 — 17,7 тысяч рублей, оно выплачивается в трех размерах в зависимости от дохода семьи», — поделилась министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Стоит отметить, что индексация социальных выплат ежегодная и проводится с целью повышения уровня жизни населения и обеспечения социальной поддержки тем, кто в ней нуждается. С января этого года выплаты в увеличенном размере в регионе получат свыше 250 тысяч жителей Московской области.

Кроме этого, индексация является автоматической и никакие заявления писать для этого не потребуется.

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Умерла 100-летняя звезда «Мэри Поппинс» Джонс
05 января 2024, 14:01

Фото: iStock/SergeyPankratov

В Калифорнии скончалась 100-летняя актриса, звезда музыкальной картины студии Disney «Мэри Поппинс» (1964) Глинис Джонс.
Об этом пишет The Sun, ссылаясь на агента артистки Митча Клема. По его словам, Глинис Джонс, сыгравшая в «Мэри Поппинс» маму главных героев Уинифред Бэнкс, умерла по естественным причинам.

Глинис Джонс на роль в «Мэри Поппинс» выбрал основатель студии Уолт Дисней. До этого фильма она снималась в двух проектах Disney. Была номинирована на «Оскар» за роль в вестерне «На закате дня»

Джонс обладательница театральной премии «Тони» в 1973 году в номинации «Лучшая актриса мюзикла» за роль в постановке «Маленькая ночная музыка» на музыку и слова Стивена Сондхейма.

В 1998 году Глинис Джонс провозгласили легендой Disney.

Джонс выходила замуж четыре раза. У неё был сын —ныне покойный актер Гарет Форвуд.

Ранее сообщалось, что кинорежиссёр-документалист, сценарист Елена Демидова скончалась в Москве на 60-м году жизни. Об этом сообщила в социальных сетях её коллега — режиссёр Марина Разбежкина, не уточнив причину смерти.

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#кино
#актриса
#новости
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В Москве открыли пункты бесплатной раздачи горячих напитков
В парках Москвы открылись пункты бесплатной раздачи чая, кофе и глинтвейна
05 января 2024, 13:56

Фото: iStock/Kseniya Romazanova

Пункты бесплатной раздачи горячих безалкогольных напитков открыли в парках Москвы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что все желающие могут бесплатно угоститься горячими безалкогольными напитками (чаем, кофе, глинтвейном) для того чтобы «лучше себя почувствовать в холодную погоду». Также москвичи и гости столицы могут насладиться разнообразной развлекательной программой.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столице в праздничную неделю. Шувалов отметил, что россиян ждет усиление морозной погоды. Эксперт также не исключил высокого атмосферного давления.

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#кофе
#прогноз погоды
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#отдых
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В Москве и области сохраняется аномально-холодная погода до конда недели
05 января 2024, 13:48

Фото: istockphoto /Leonid Ikan

По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 6 по 8 января в Москве и Подмосковье сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой на 7-15°С ниже климатической нормы.
МЧС России продлили штормовое предупреждение об опасных явлениях в регионе.

В ведомстве в связи с опасными явлениями рекомендуют не не используйте для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы.

«При использовании электрообогревателей не допускайте перегрузки в электрической сети, не оставляйте их без присмотра. Не оставляйте детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами», — подчеркнули в главном управлении МСЧ по Москве.

Также гостям и жителям Москвы настоятельно рекомендуют ограничить пребывание на улице в сильные морозы и по возможности оставаться дома.

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Китайская машина россиянки развалилась на русском морозе

В Петербурге побит температурный рекорд за всю историю города
#предупреждение
#мчс
#морозы
#дома
#москва
#подмосковье
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Китай в первый раз провел испытание электросамолета своего производства
05 января 2024, 13:39

Фото: istockphoto/Sky_Blue

Компания China Aviation Industry General Aircraft впервые провела в КНР тестовый полет самолета китайского производства на электрической тяге.
Об этом пишет агентство Xinhua. Испытания двухместного AG60E состоялись в восточной провинции Чжэцзян. Самолет является модифицированной версией одномоторного спортивного AG60.

Самолет 6,9 м в длину, размах крыльев составляет 8,6 м. Скорость развивается до 185 км/ч.

По словам разработчика, китайский проект по производству электросамолетов должен стимулировать развитие стратегической отрасли, которая ориентирована на популяризацию низковысотных полетов.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы пожаловалась на свою китайскую машину, которая не выдержала новогоднего мороза.

«МК» пишет, что москвичка пожаловалась на плохое качество своей машины китайского бренда, которая перестала работать в условиях морозов.

В социальных сетях распространилось видео, которое сняла женщина. Она показала свой автомобиль и отвалившуюся от него важную деталь.

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#самолет
#новости
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