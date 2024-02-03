Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в несогласованных акциях

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Прокуратура города Москвы предостерегла граждан от участия в несанкционированных акциях. В надзорном ведомстве напомнили, что это влечёт за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.
В прокуратуре сообщили, что указанное массовое мероприятие в установленном порядке с городской администрацией согласовано не было, а потому её проведение является незаконным. Следовательно, организаторы акции будут привлечены к административной ответственности, которая может наступить также и для участников несогласованной акции.
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