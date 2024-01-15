В ходе беспорядков в Берлине пострадали около 20 полицейских

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В Берлине в ходе беспорядков на демонстрации пострадали более двадцати сотрудников полиции. Об этом пишет Bild.
Участники демонстрации выражались в поддержку Йемена и требовали остановить поставки вооружения на Украину. Кроме того, демонстранты скандировали лозунги в поддержку Палестины.
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