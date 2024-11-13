Мошенники развели бабушку почти на 2 миллиона рублей

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Пенсионерка, ставшая жертвой данной мошеннической схемы, перешла по ссылке аферистов для установления приложения и её телефон перестал функционировать. Потом с ней связались мошенники, претворявшиеся банкирами и сотрудниками правоохранительных органов, которые передали женщине, что кто-то пытается получить кредит под её поручительство. Они убедили потерпевшую снять свои накопления, получить кредит и перевести все средства на «безопасные счета».
Пенсионерка отдала мошенникам 1,8 миллиона рублей.
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