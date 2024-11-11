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Мошенники развели мать погибшего бойца СВО на 9 млн рублей

Мать погибшего бойца СВО из Подмосковья перевела мошенникам 9 млн рублей
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

В Подмосковье мать погибшего бойца спецоперации перечислила мошенникам девять миллионов рублей, которые получила после смерти сына. Об этом пишет Baza.
По данным издания, 67-летняя Тамара работает уборщицей в Подмосковье. Ее сын погиб в зоне спецоперации, после чего она получила 10 миллионов рублей.

Мошенники начали звонить женщине в сентябре. Они представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и силовиками из ФСБ. Злоумышленники убедили пенсионерку в том, что ее деньги находятся под угрозой и их необходимо перевести на «безопасный счёт».



Так, напуганная Тамара перевела мошенникам девять миллионов 50 тысяч рублей за две недели. Позже она рассказала следователям, что впервые слышит о подобном виде мошенничества.

Ранее «Радио 1» рассказывало о мошеннических схемах, а также объясняло, как вычислить злоумышленников и не попасться на их удочку.


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#счёт
#сын
Стало известно, где сейчас находится осужденный за убийство жены Бишимбаев
Осужденного за убийство жены Бишимбаева перевели в другую колонию
11 ноября 2024, 15:09

Фото: istockphoto/OlFedv

Осужденного за убийство супруги экс-министра Куандыка Бишимбаева перевели в другую колонию, сообщило издание Tengrinews. По данным источника, бывшего чиновника отправили отбывать наказание в учреждение максимальной безопасности, расположенное в Степногорске.
«Он находится в таких же условиях, как и все. В обычных условиях, никаких привилегий нет», — сказал источник.

Он добавил, что слухи об исчезновении Бишимбаева распространили намеренно.

Перед этим казахстанские СМИ написали, что Бишимбаев пропал. В мае присяжные признали его виновным в убийстве жены, суд назначил Бишимбаеву 24 года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае, упав в лужу, утонула двухлетняя девочка.

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#мир
#казахстан
#новости
#криминал
#тюрьма
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В США опознали туриста, погибшего в результате инсценированного нападения медведя
В США опознали жертву инсценированного убийства в Теллико Плейнс
11 ноября 2024, 15:04

Фото: iStock/JNevitt

Полиция округа Монро в Теннесси раскрыла детали дела об убийстве туриста, которого якобы растерзал медведь. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что мужчину убил тот, кто звонил с сообщением о происшествии в полицию, передает CBS News.
18 октября в офис шерифа округа Монро в Теннесси поступил звонок. Звонивший представился Брэндоном Андраде и сообщил, что он упал со скалы, когда убегал от медведя. Кода полицейские прибыли на место, было обнаружено истерзанное тело мужчины. При нем были найдены документы на имя звонившего. После осмотра места происшествия, детективы выяснили, что жертва — не Андраде, а найденные документы были украдены.

Экспертиза трупа подтвердила, что что смерть наступила не по причине нападения дикого животного, а являлась насильственной. Жертвой оказался 34-летний Стивен Дуглас Ллойд из Ноксвилла. Офис шерифа подозревает в умышленном убийстве Николаса Уэйн Хэмлетта.

«Офис шерифа округа Монро полагает, что в какой-то момент перед смертью Гамлет встретился с Ллойдом, «подружился с ним и заманил его в лесистую местность, чтобы лишить Стивена жизни и его личности», — пишет CBS News

У подозреваемого имеются психические расстройства и ранее он уже был судим. Расследование продолжается, полицейские округа Монро совместно с ФБР ведут поиски убийцы.

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#смерть
#поиски
#документы
#офис
#полицейские
#происшествия
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Двухлетний ребенок утонул в луже в Алтайском крае
11 ноября 2024, 14:52

Фото: istockphoto/Petra Richli

Двухлетняя девочка упала в лужу и захлебнулась в Алтайском крае, проинформировали в региональном СУ СК РФ. Уточняется, что в минувшую пятницу, 8 ноября, в одном из населенных пунктов малышка гуляла без контроля со стороны взрослых. Она вышла за пределы двора, и упав, не смогла выбраться самостоятельно.
«В бессознательном состоянии ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, однако, несмотря на реанимационные мероприятия, скончался», — добавили в ведомстве.
Начато уголовное производство по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался 17-летний юноша после того, как съел морской деликатес в ресторане.

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#мир
#россия
#дети
#смерть
#новости
#алтайский край
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Исчез из тюрьмы: где на самом деле находится осужденный на 24 года экс-министр Бишимбаев, жестоко убивший свою жену
11 ноября 2024, 14:39

Куандык Бишимбаев (Фото: соцсети Салтанат Нукеновой)

Куандыка Бишимбаева, осуждённого на 24 года за убийство, не оказалось в тюрьме. Существует подозрение, что он мог покинуть страну. Подробнее о том, почему его нет в исправительном учреждении, — в материале «Радио 1».

Знакомство через интернет, предложение о браке и жизнь, наполненная ссорами

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев познакомился с астрологом Салтанат Нукеновой через социальные сети. После нескольких месяцев общения он сделал ей предложение, 14 декабря 2022 года они сыграли свадьбу, но юридически не зарегистрировали свои отношения и, по сути, остались гражданскими супругами. Молодожёны провели мусульманский обряд бракосочетания (никах).

После смерти Салтанат выяснилось, что их семейная жизнь была полна конфликтов и насилия. Она делилась с подругой, что Бишимбаев шантажировал её, заставляя снять интимное видео, чтобы предотвратить огласку их проблем.

«Ты пахнешь розами»: Бишимбаев переписывался с любовницей, сидя в номере с трупом жены
«Ты пахнешь розами»: Бишимбаев переписывался с любовницей, сидя в номере с трупом жены

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане между супругами произошел конфликт, после которого Бишимбаев жестоко избил Нукенову, оттаскав её за волосы. В результате избиения, продолжавшегося около восьми часов, Нукенову обнаружили мёртвой в гостиничном номере с многочисленными травмами, а Бишимбаева задержали на следующий день после совершения преступления.

Приговор

13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева признали виновным в убийстве с особой жестокостью и истязаниях, назначив ему наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: istockphoto/Wavebreakmedia

Убийца пропал

Куандыка Бишимбаева должны были направить в колонию, расположенную в селе Аршалы. Однако журналисты YouTube-канала AIRAN, посетившие это учреждение, обнаружили, что мужчина пропал.

Адвокат Бишимбаева подтвердила, что ее подопечный отсутствует в данной тюрьме. Кроме того, стоит отметить, что информация о местонахождении Куандыка в колонии перестала публиковаться правоохранительными органами с июля 2024 года.

Общественные предположения

В интернете предполагают, что преступник мог покинуть страну. Эта версия активно обсуждается среди жителей Казахстана, которые внимательно следили за судебным процессом. Люди уверены, что Бишимбаев способен заплатить за свою свободу.

Брат Салтанат о решении присяжных

После суда брат Салтанат Айтбек высказывался о решении присяжных, отметив, что этот приговор был одним из вариантов, который они ожидали.

Он добавил, что на этом они остановятся. По его словам, этого достаточно. Айтбек подчеркнул, что через 24 года Куандыку будет 68 лет, что фактически близко к пожизненному заключению. Он также выразил сомнения относительно того, доживет ли Куандык до этого возраста, учитывая условия содержания заключенных.

«Этот приговор был одним из вариантов, который мы ждали. В принципе, на этом приговоре мы остановимся. Этого достаточно. Через 24 года Куандыку будет 68. Это почти и есть пожизненное. И зная, как там содержат заключенных, не факт, что он до этого возраста доживет», — отметил Айтбек.

Брат Салтанат заявил, что не собирается проверять условия содержания Куандыка. По его словам, у него равные условия с другими заключенными. Информацию о предполагаемом побеге Бишимбаева Айтбек пока не комментировал.

Комитет уголовно-исполнительной системы Казахстана опроверг слухи о пропаже

Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана опроверг слухи о пропаже бывшего министра Куандыка Бишимбаева, осужденного на 24 года за убийство супруги.

В ведомстве заявили, что он отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности. Также было возбуждено уголовное дело по факту распространения фейковой информации.

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#статьи
#приговор
#убийство
#уголовное наказание
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В Луганске женщина с обнаженной грудью бросалась на проезжавшие мимо машины
11 ноября 2024, 13:43

Фото: iStock/anyaberkut

Жительница Луганска с обнаженной грудью бросалась на проезжающие по трассе автомобили. Кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе».
По данным издания, женщина стояла посреди дороги ранним утром в районе Буревестника. При сближении с автотранспортом она оголяла грудь и демонстрировала ее водителям машин. По данным очевидцев, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Официально ситуацию в МВД не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали голую девушку, которая домогалась прохожего. Полностью обнажённая девушка познакомилась в парке с мужчиной и стала приставать к нему, чтобы всеми силами затащить в постель. Её при этом не смущали взгляды удивлённых прохожих, а также полицейские, находящиеся неподалёку. Мужчина сбежал, а девушку задержали.

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#мужчина
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МК: подросток скончался после съеденного морского деликатеса в Москве
11 ноября 2024, 13:34

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Подросток в возрасте 17 лет умер после съеденного морского деликатеса в одном из столичных ресторанов, пишет «МК». Журналисты уточнили, что трагедия произошла накануне, 10 ноября. Юноша заказал креветки, а после еды начал задыхаться, несчастный скончался до приезда медиков.
Известно, что у мальчика не наблюдались хронические аллергические реакции при жизни. При этом несколько месяцев назад он начал пить биодобавки, стимулирующие синтез белка. Подросток усиленно тренировался, набирая мышечную массу. По предположениям, препарат мог среагировать при взаимодействии с морским деликатесом.

Похожий случай произошел в Екатеринбурге, где 16-летний юноша умер после посиделок с употреблением алкоголя.

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#новости
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Не понравилась свекрови: житель Петербурга устал от ссор и убил собственную 73-летнюю мать из-за молодой жены
11 ноября 2024, 12:50

Фото: istockphoto / Artem_Furman

44-летний мужчина, работавший технологом, всю свою жизнь находился под полным контролем своей матери. Они жили в одной квартире, и поэтому ему некуда было укрыться от её постоянных замечаний и указаний. Влияние матери распространялось даже на выбор жены. В результате семейный конфликт привел к трагедии — жестокому убийству 73-летней пенсионерки. Что произошло в тот день и из-за чего мужчина решился на такой поступок, расскажет «Радио 1».

Конфликты из-за жены


Мужчина долго старался найти себе спутницу жизни, знакомился с девушками, красиво ухаживал. Однако ни одна из будущих невесток не нравилась Татьяне, его матери.
«Он скромный. Видно, что мать его очень сильно опекала всегда. Она как будто старалась оградить его от всех остальных женщин. Из-за этого Сережа не пользовался особой популярностью среди женщин, но был женат два раза. С первой женой давно развелся, а со второй у них есть маленькая дочка», — рассказал для «КП-Петербург» друг Сергея.
Причины распада первого брака Сергея неизвестны, но, возможно, как раз из-за властной матери. Однако и второй брак оказался проблемным: свекрови не нравилось, что её невестка из провинции.

Мужчина со второй женой познакомился в Курске и был очень рад состоявшейся свадьбе. Но Татьяна не разделяла восторг сына: она считала, что его невеста собирается завладеть их квартирой.
«Он тогда жил вместе с мамой, туда же привез и будущую жену. Маме это не понравилось, она не одобряла его выбор. Говорила, что эта женщина с ним только ради квартиры. В семье были частые ссоры», — сообщает «КП-Петербург».
Из-за постоянных ссор, пара в итоге съехала на отдельную квартиру и начала самостоятельную семейную жизнь.

Проблемы с алкоголем


Однако вскоре Сергей был осуждён за убийство собственной матери. Тело 73-летней женщины нашли на даче.
«Эту дачу Сережа очень любил. Он там постоянно делал что-то по хозяйству. Даже машину купил, чтобы было удобнее добираться», — рассказал друг обвиняемого.
Во время допроса подсудимый признался, что убил маму из-за глубокой неприязни к ней. Его друзья были шокированы этой новостью, так как, по их словам, Сергей крайне неконфликтный и тихий человек, которого сложно вывести из себя.

Однако коллеги мужчины заявили, что у него были проблемы с алкоголем и он даже был закодирован.

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«Когда пиво выпью, происходит помутнение»: знакомство 15-летнего школьника на остановке привело к смерти, подробности
11 ноября 2024, 12:20

Фото: istockphoto / tanawit sabprasan

26 марта 2021 года в посёлке Голубое, расположенном в городском округе Солнечногорск, было найдено тело 15-летнего подростка с многочисленными ножевыми ранениями. Мальчик, который просто искал себе ночлег, был убит 26-летним мужчиной, с которым познакомился накануне. Подробности об этом жестком деле расскажет «Радио 1».

Поссорился с отцом и сбежал из дома


О пропаже 15-летнего юноши первым сообщил его отец, который признался в полиции, что накануне у них с сыном был конфликт. Несмотря на это, 25 марта мальчик все же пошел в школу в Зеленограде, о чем подтвердили учителя. После этого он поехал в Солнечногорск, где на автобусной остановке встретил 26-летнего Константина. Подросток рассказал ему, что сбежал из дома и ему негде спать, и мужчина предложил ему переночевать у него в деревне Голубое.
«Выпили пиво, Константин предложил поиграть в смертельную игру "убить и оживить". Подросток решил рискнуть, но прежде рассказал друзьям о своей затее и новом знакомом. В социальных сетях его стали отговаривать и советовали вернуться домой», — сообщили в правоохранительных органах.
Через несколько часов в Солнечногорском районе нашли мертвого 15-летнего подростока. Преступник сменил одежду, выбросил свои вещи в мусорный контейнер и уехал на автобусе во Владимирскую область. Там его и задержали.
«Не знаю, что произошло. Конфликта у нас не было. Когда пиво выпью, то происходит помутнение», — рассказал при задержании 26-летний Константин.

Как всё произошло


В квартире на Парковом бульваре Константин и его жертва находились вдвоём. Выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно осуждён за умышленное причинение вреда здоровью по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
«В какой-то момент у обвиняемого возник умысел на убийство подростка. От ранения подросток скончался на месте», — сообщили в ГУ СК по Московской области.
Мальчик был творческим человеком, который однажды хотел стать музыкантом.
«Он любил играть на гитаре, рисовал. Всё говорил: "Вот позову вас на свой концерт". Жаль, что мы на него не попадем», — сказал один из друзей мальчика.
В центре поддержки многодетных семей подчеркнули, что воспитание у школьника было достойным. Они сообщили, что отец юноши активно помогал на различных мероприятиях и проводил для детей «Урок труда».

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#статьи
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На Кубе два мощных землетрясения вызвали оползни
Президент Кубы Бермудес: после землетрясений произошли оползни, повреждены дома
11 ноября 2024, 11:50

Фото: iStock/ Francesco Scatena

Два сильных землетрясения, произошедших на Кубе, вызвали оползни и повредили жилые здания, а также линии электросвязи.
В воскресенье, у берегов Кубы произошло два значительных землетрясения с магнитудой 5,9 и 6,8, передает Геологическая служба США. Эпицентр землетрясения находился в 35 километрах от побережья страны. В результате землетрясений повреждена электроэнергетическая инфраструктура. Havana Electric Company сообщает о повреждении трансформаторов и кабелей в населенных пунктах Сантьяго-де-Куба и Гранма.

«Совет национальной обороны связался с первыми секретарями партии в провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма, которые пострадали от недавних землетрясений. Произошли оползни, повреждены дома и линии электропередач. Просим население этих территорий выходить на улицу и оставаться на открытых местах. Мы начинаем оценивать ущерб, чтобы начать восстановление. Первое и самое главное — спасти жизни», — написал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в своем блоге в соцсети Х.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроэнергетической системы страны.

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