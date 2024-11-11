Мошенники развели мать погибшего бойца СВО на 9 млн рублей

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В Подмосковье мать погибшего бойца спецоперации перечислила мошенникам девять миллионов рублей, которые получила после смерти сына. Об этом пишет Baza.
По данным издания, 67-летняя Тамара работает уборщицей в Подмосковье. Ее сын погиб в зоне спецоперации, после чего она получила 10 миллионов рублей.
Мошенники начали звонить женщине в сентябре. Они представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и силовиками из ФСБ. Злоумышленники убедили пенсионерку в том, что ее деньги находятся под угрозой и их необходимо перевести на «безопасный счёт».
Так, напуганная Тамара перевела мошенникам девять миллионов 50 тысяч рублей за две недели. Позже она рассказала следователям, что впервые слышит о подобном виде мошенничества.
Ранее «Радио 1» рассказывало о мошеннических схемах, а также объясняло, как вычислить злоумышленников и не попасться на их удочку.
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Мошенники начали звонить женщине в сентябре. Они представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и силовиками из ФСБ. Злоумышленники убедили пенсионерку в том, что ее деньги находятся под угрозой и их необходимо перевести на «безопасный счёт».
Так, напуганная Тамара перевела мошенникам девять миллионов 50 тысяч рублей за две недели. Позже она рассказала следователям, что впервые слышит о подобном виде мошенничества.
Ранее «Радио 1» рассказывало о мошеннических схемах, а также объясняло, как вычислить злоумышленников и не попасться на их удочку.
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Элина Позднякова