«Завыла от ужаса»: мать по геолокации искала 30-летнего сына в Подмосковье и пришла в шок от увиденного, что известно

Фото: istockphoto / Daria Kulkova
В Подмосковье произошла страшная история. Женщина на протяжении двух недель самостоятельно пыталась найти своего пропавшего без вести сына. И у неё получилось: она обнаружила его изувеченное тело в густом лесу недалеко от Чехова. «Радио 1» расскажет, что же произошло с пропавшим Самратом.
Нашла сына в лесу
31 октября пропал без вести 30-летний Самрат. После того, как он перестал выходить на связь, его родственники забили тревогу, ведь для него это было не характерное поведение. Все сразу поняли: что-то случилось.
На поиски отправилась его мать, Людмила Пименова. Женщина пробиралась по тёмному холодному лесу. В руках у неё был телефон с геолокацией сына.
Женщина двигалась медленно, внимательно осматривая покрытую опавшими листьями землю.
Внезапно Людмила остановилась — на фоне тёмной листвы она заметила странное светлое пятно. Подойдя ближе, она увидела брюки камуфляжной расцветки на молодом человеке, лежащем ничком на земле. Лицо было скрыто, но женщина поняла, что безжизненное тело, которое она нашла — её сын.
Сёмочка (так его называли родные) был у мамы первенцем, любимым сыном и гордостью. Он никогда не приезжал в гости к матери с пустыми руками: каждый раз он покупал два букета — для Людмилы и для маленькой сестренки. Парень был всеобщим любимцем, душой компании. Успешно занимался бизнесом, в финансовом плане всё было хорошо.
Не вернулся домой
31 октября Самрат должен был поехать на дачу к маме. Время шло, а его всё не было.
Людмила пыталась дозвониться до сына, но его телефон был выключен. Затем обеспокоенная мать позвонила девушке Сёмы, к которой он должен был зайти перед поездкой на дачу. Но девушка сказала, что парень к ней не заходил.
«Люда сразу почувствовала плохое. Сёма никогда не пропадал ни на минуту. Он постоянно кому-то из родных звонил, с кем-то переписывался. Но в тот день в сети он был последний раз около пяти вечера. Чтобы он несколько часов никому ничего не написал, не проверил сообщения — это нонсенс», — рассказала сестра Людмилы Ольга Соколова.Женщина немедленно обратилась в полицию. Дежурный офицер выслушал её с лёгкой усмешкой и серьёзно к делу не отнёсся: якобы молодого здорового парня не было всего ничего, а его обеспокоенная мать уже подняла тревогу.
Однако материнское сердце что-то предчувствовало, Людмила хорошо знала своего сына: он не мог просто взять и пропасть.
На следующий день, 1 ноября, один из друзей семьи на своём автомобиле проследил маршрут Сёмы от его квартиры в Москве до ресторана в Чехове, в котором был замечен мужчина. Именно на парковке этого ресторана он заметил автомобиль «Мерседес», который принадлежал Самрату. Машина была заперта, а документы на автомобиль и паспорт Сёмы лежали на переднем сиденье.
«Люда добилась того, что сотрудники ресторана разрешили ей посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Сёма там был не один. Они сидели за столиком, о чем-то разговаривали, у племянника было недовольное выражение лица», — поделилась тётя Сёмы.
Самрат Джавадов (Фото: lizaalert.org)
Увезли в лес
Людмила немедленно рассказала об этом полиции.
Через день неизвестный человек отправил Пименовой видеозапись. На кадрах, снятых в лесу, был запечатлён Самрат, стоящий на коленях в окружении группы людей.
«Один из них тягал Сёму за волосы, тыкал ему в лицо пистолетом. Это было так страшно, что не смогла дальше смотреть. Я просто громко завыла от ужаса, хотя в тот момент шла по улице», — рассказала сестра Людмилы.У полицейских также имелось это видео. Они определили место съёмки и 4 ноября туда отправились сотрудники полиции. На месте происшествия они обнаружили куртку и мобильный телефон Самрата. Точное местоположение они не сообщили матери юноши, сказав лишь, что это находится в лесу на границе Чеховского и Домодедовского районов.
После этого от полицейских не было никаких известий. Встревоженной маме они говорили, что отсутствие новостей не означает, работа не идёт: они просто не предоставляют информацию третьим лицам.
В конце концов один из полицейских них не выдержал напора Людмилы и передал ей координаты места, где были обнаружены вещи её сына. Оно находилось между деревней Прохорово и СНТ «Садко».
Женщина сразу отправилась туда вместе с двумя младшими сыновьями. Уже через 35 минут женщина обнаружила тело своего старшего сына в 70 метрах от места, указанного геолокацией.
«СК вообще видимо не торопились. Приехали только в 23:35, а мать с детьми находятся в данном лесу с 16:00 часов. Самые дисциплинированные оказались ритуальщики! Они приехали раньше всех», — поделилась информацией собеседница «Чехов Вид».
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Обстоятельства смерти Самрата
Через несколько дней после трагедии, Людмила получила свидетельство о смерти Сёмы.
«Там написано, что смерть произошла в результате убийства и тело обнаружено в лесном массиве с повреждениями на лице. И результаты вскрытия: отёк головного мозга травматический (неизвестно), субдуральная гематома (неизвестно), нападение с применением тупого предмета (неизвестно). И дата смерти неизвестна. То есть вскрытие показало, что ничего не показало», — сообщила Ольга.Похороны Самрата состоялись 19 ноября. Попрощаться с 30-летним парнем пришли десятки его друзей и родственников, которым теперь предстоит узнать всю правду о смерти Самрата.
«В СМИ появились странные материалы, в которых говорится, что Сёма скончался от переохлаждения. Как так, если есть эта запись, где над ним там измываются? Но журналисты же откуда-то взяли эту версию. Значит, сами сотрудники правоохранительных органов им и сказали это?» — сказала тётя жертвы.Ольга сообщила, что, когда обнаружили его тело, оно ещё не успело окоченеть. То есть смерть Сёмы могла произойти не раньше 10 ноября. Однако полицейские находились на месте происшествия 4 ноября.
Страшно представить, что избитый молодой человек мог умирать в лесу более недели. Возможно, ему удалось преодолеть расстояние в 70 метров. В таком случае, он мог умереть не от полученных травм, а от обезвоживания и переохлаждения.
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