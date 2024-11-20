Россиянин не вынес мать из горящего дома в Подмосковье и попал под статью

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Мужчина случайно устроил пожар в своем доме в Подмосковье и выбежал на улицу, в панике забыв про свою престарелую маму в огне. Как пишет ИА Регнум, инцидент произошел два года назад, следователи изучали обстоятельства произошедшего и сделали вывод, что в действиях Сергея В. (имя изменено) имеется состав преступления. Открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Житель Дмитрова сушил штаны над работающей газовой плитой, когда пошел чинить радио в комнату. Позже он почувствовал гарь. Попробовав потушить перекинувшееся на мебель пламя водой, мужчина выбежал, забыв, что в комнате дремит его мать-пенсионерка.
Затем пламя потушили вызванные на место пожарные и обнаружили тело женщины.
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«Запаниковав, Сергей выбежал на улицу и стал просить помощи у прохожих. В спешке мужчина забыл, что дома в спальне осталась его престарелая мама. Незадолго до начала пожара она легла подремать. Вспомнив о матери, Сергей попытался забежать в дом, чтобы спасти её, однако огонь распространился по всей площади постройки, и попасть внутрь было уже невозможно», — прокомментировал источник журналистам.
Затем пламя потушили вызванные на место пожарные и обнаружили тело женщины.
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Никита Кротов