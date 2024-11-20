В Иркутской области браконьеры убили женщину, приняв её за зверя

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Браконьеры в Иркутской области во время ночной охоты случайно убили женщину, приняв ее за дикое животное. Об этом сообщили в областном следственном управлении СК РФ.
Прошлой ночью 31-летняя Ольга вместе со своим другом ехала из посёлка Шумский в Нижнеудинск. Проехать нужно было 30 километров, однако в середине пути они решили остановиться, чтобы отдохнуть. Когда женщина вышла из машины, то в ее шею попала пуля, после чего она рухнула на землю. Ольга моментально скончалась от выстрела из карабина Вепрь-308.
Друг погибшей заявил, что спустя пару минут из леса выехал УАЗик, который быстро скрылся. Машину остановили на въезде в Нижнеудинск. Внутри находились отец с сыном: 48-летний Павел и 27-летний Никита, а также их 42-летний знакомый.
Вскоре стало известно, что они промышляли незаконной охотой. Павел увидел женщину в тепловизор и спустил курок, приняв её за зверя. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Друг погибшей заявил, что спустя пару минут из леса выехал УАЗик, который быстро скрылся. Машину остановили на въезде в Нижнеудинск. Внутри находились отец с сыном: 48-летний Павел и 27-летний Никита, а также их 42-летний знакомый.
Вскоре стало известно, что они промышляли незаконной охотой. Павел увидел женщину в тепловизор и спустил курок, приняв её за зверя. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Екатерина Коршунова