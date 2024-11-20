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В Иркутской области браконьеры убили женщину, приняв её за зверя

В Приангарье охотники застрелили женщину, спутав ее с диким животным
Фото: iStock/IndiaUniform

Фото: iStock/IndiaUniform

Браконьеры в Иркутской области во время ночной охоты случайно убили женщину, приняв ее за дикое животное. Об этом сообщили в областном следственном управлении СК РФ.
Прошлой ночью 31-летняя Ольга вместе со своим другом ехала из посёлка Шумский в Нижнеудинск. Проехать нужно было 30 километров, однако в середине пути они решили остановиться, чтобы отдохнуть. Когда женщина вышла из машины, то в ее шею попала пуля, после чего она рухнула на землю. Ольга моментально скончалась от выстрела из карабина Вепрь-308.

Друг погибшей заявил, что спустя пару минут из леса выехал УАЗик, который быстро скрылся. Машину остановили на въезде в Нижнеудинск. Внутри находились отец с сыном: 48-летний Павел и 27-летний Никита, а также их 42-летний знакомый.



Вскоре стало известно, что они промышляли незаконной охотой. Павел увидел женщину в тепловизор и спустил курок, приняв её за зверя. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#охота
#иркутская область
В Подмосковье мигрант убил 5-месячную дочь за то, что она долго плакала
20 ноября 2024, 13:19

Фото: iStock/eranicle

В подмосковных Люберцах мигрант жестоко убил свою 5-месячную дочь за то, что она долго плакала. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». На данный момент, как отмечается, 28-летний иностранец уже задержан.
По информации издания, все произошло накануне, 19 ноября, в одной из люберецких квартир, гражданин Таджикистана нанес младенцу множество ударов по голове, от которых она скончалась. По данным канала «112», у ребенка диагностированы гематомы по всему телу.
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 28-летний гражданин Республики Таджикистан», — приводят сообщение следователей.
Завтра мигранту должны избрать меру пресечения на время расследования.

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Поймали на остановке и изнасиловали: жена абаканского душителя Лебедя рассказала, как жила в браке с маньяком

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#112
#ск
#рф
#убийство
#дети
#мигрант
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14-летний сибиряк получил 9,5 года за убийство прохожего и разбой с хулиганством
20 ноября 2024, 12:26

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Подростка в возрасте 14-ти лет приговорили к 9,5 года по статье об убийстве прохожего, разбое и хулиганстве, передали в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Следователи считают, что 8 ноября прошлого года фигурант и его несовершеннолетний приятель изрезали человека ножом в Октябрьском районе. Пострадавший умер на месте. Тогда же трое несовершеннолетних похитили имущество мужчины. Кроме того, в конце октября злоумышленники напали на другого жителя города.

«Суд признал подсудимых виновными и назначил 14-летнему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — прокомментировали в ведомстве.
Приятелю фигуранта в возрасте 17-ти лет назначили два года колонии.

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#мир
#россия
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Поймали на остановке и изнасиловали: жена абаканского душителя Лебедя рассказала, как жила в браке с маньяком
20 ноября 2024, 12:00

Фото: iStock/golubovy

Дмитрий Лебедь, обвинённый в 5 убийствах и 15 изнасилованиях, получил пожизненное заключение. Маньяк расчетливо и холоднокровно расправлялся со своими жертвами. Но у Абаканского душителя была и другая сторона жизни – он был сыном, братом и заботливым любовником. О жизни Дмитрия Лебедя и откровениях его сожительницы расскажет «Радио 1».

Маньяк с внешностью Винни-Пуха


После того как преступления Абаканского душителя получили огласку, СМИ стали называть Стеллу Комисарову гражданской женой маньяка. Но это не совсем так. Женщина действительно находилась в отношениях с Дмитрием Лебедем, они встречались до его ареста 2,5 года, он мог оставаться у нее на ночь, мог пожить у нее неделю, но в официальном браке они не состояли. Дмитрий делал ей предложения руки и сердца не один раз, но Стелла так и не сказала «да».

Причиной нежелания Комиссаровой вступать в серьезные отношения послужило то, что она сама подвергалась насилию в молодости. В лихие 90-е ее поймали неизвестные на остановке, запихнули в машину, а потом в течении трех дней насиловали восемь человек.

«Мне удалось убежать – они меня забыли привязать, были сильно пьяны. Я выпрыгнула в окно. В полицию ходила. Но там были люди с деньгами… Многие вообще не верили. Говорили: виновата сама. Не знаю почему после этой истории его подпустила, маньяк почему-то достался мне», – вспоминает Стелла в интервью журналистке Саше Сулим.
Комиссарова даже не догадывалась, что живет с убийцей и маньяком. Женщина вспоминает Дмитрия внимательным и заботливым. Пара если и ссорилась, то ненадолго. Мужчина никогда не проявлял агрессию в ее адрес. Стелла говорит он даже внешне был похож на Винни-Пуха.

Все проблемы из детства

Фото: iStock/Favor_of_God

В том, что у такого хорошего человека как Дмитрий была столь страшная обратная сторона Стелла винит его мать, которая очень плохо к нему относилась в детстве. В семье будущего маньяка было шестеро детей, но именно старшего Диму мать ненавидела. Зимой выгоняла на улицу, ребенку приходилось греться от трубы печки на крыше дома.

«Отец хороший, спокойный. Мама, напротив, очень жесткая. А он был нянькой для младших. Отслужил в армии, поступил в институт на психолога. Но пришлось бросить, нужно учить брата. Устроился работать. Но не протестовал. За покладистость отец даже прозвал его пандой», — говорит Комиссарова.
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Украшения домой не приносил


За два с половиной года отношений со Стеллой Лебедев убил одну девушку, ту, после которой его задержали. Журналисты писали, что украшения со своих жертв маньяк отдавал Комиссаровой, но это не правда. Стелла утверждает, что за все время Дмитрий отдал ей только одно колечко. Сказал тогда, что им клиент за поездку расплатился.

«Я не люблю золото. Ношу серебро. Но мы вместе с ним купили мне кольцо из белого золота. Это единственное украшение от него», — поясняет женщина Саше Сулим.

Убил после размолвки


В интервью Стелла Комиссарова также рассказала про последнюю жертву своего возлюбленного.

«При мне у него была только одна жертва, последняя. Остальные – с 2012 по 2015-й, до нашего знакомства. Причем я потом даже винила себя. Перед этим у нас случилась размолвка. Я уехала к подруге. А он знал их всех. Приезжает, стоит моя машина. И Людмила не захотела его пускать. Но он взял и зашел. А она такая гром-баба, палец в рот не клади. Взяла и огрела доской. Он уезжает. И в ночь с 1 на 2 сентября у него - последняя жертва. Может быть, повлиял этот случай», — рассказывает возлюбленная Лебедя.
Фото: iStock/Dejan Mirkovic

А после ночного убийства Дмитрий Лебедев вернулся домой. Абсолютно обычный, женщина ничего даже не заподозрила. Была только одна странность, через несколько дней после убийства у Дмитрия появились деньги.

«Тратил, как в последний раз. Катались по саунам, покупал мне роскошные букеты. Я спросила шуткой: «Димка, ты у меня не гопник случайно, где ты столько взял?». Только посмеялись. На самом деле он брался за любую работу. Я никогда в его дела не лезла. Мысль закралась только тогда. Поймали его через ломбард, когда сдавал золото. Сначала нашли украшения, потом по Глонассу отследили его машину. Она была на месте убийства, стояла там ровно 40 минут», — вспоминает Стелла в интервью.
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Возлюбленная маньяка до последнего не верила в случившееся


О задержании Лебедя Стелла узнала от него самого. Он позвонил и сказал, что его задержали по подозрению в убийстве и нужен адвокат.

«Побежала искать, договариваться. Спорила в соцсетях. Даже в камеру новостей крикнула: «Докажите, что это он!». Я долго не верила. Тем более в письмах он писал: не виноват. До экспертизы, до того, как его отправили в Красноярск. Там и признался, потом показал места, где все было, там нашли вещи жертв», — рассказывает женщина.

После того как Дмитрия осудили, у Стеллы было с ним одно свидание. Возлюбленные три часа без слов просто плакали. Лебедев не оправдывался и не просил прощения, не было смысла.

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#дома
#маньяк
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В российской школе учитель обвинил девочку после оскорблений мигранта-одноклассника
20 ноября 2024, 11:37

Фото: istockphoto/RadekProcyk

В одной из российских школ оскорбленную одноклассником-мигрантом ученицу обвинили в неправильном поведении. Скриншот с аудиозаписью разговора преподавателя с девочкой-подростком опубликовала в Telegram член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
На записи слышно, что разговор идет на повышенных тонах, учительница считает, что «женщина должна молчать» и рекомендует ученице уважать чужие традиции.

Сама Мизулина отмечает, что произошедшее является вопросом общего нездорового тренда, когда традиции и культура чужой страны ставятся выше законов и Конституции РФ.

Номер школы и данные учительницы не уточняются.

Ранее сообщалось, что напавший на бойца СВО таксист и приставивший к голове военного пистолет не посчитал свои действия угрозой.

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#мир
#россия
#россияне
#мигранты
#школа
#подростки
#новости
#екатерина мизулина
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Двое жителей Подмосковья вымогали у мужчины миллион в расплату за кредит
20 ноября 2024, 10:50

Фото: istockphoto/RadekProcyk

Подмосковные полицейские задержали двух местных жителей по подозрению в вымогательстве с применением насилия, сообщает пресс-служба подмосковного Главного управления МВД.
«По данным полиции, потерпевший является вкладчиком инвестиционной компании. Злоумышленники потребовали у него миллион рублей и автомобиль под предлогом того, что на одного из них из-за потерпевшего якобы были оформлены кредиты. В случае отказа вымогатели угрожали мужчине расправой», — говорится в сообщении.
Злоумышленников удалось задержать во время передачи части денег. Против задержанных завели уголовное дело по статье «Вымогательство крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».

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#вымогательство
#полиция
#криминал
#ногинск
#московская область
#подмосковье
#мвд московской области
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В Подмосковье назвали муниципалитеты с самым большим числом лесных пожаров
20 ноября 2024, 10:44

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье по итогам пожароопасного сезона определены самые горимые муниципалитеты. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Наибольшая горимость зарегистрирована в Ногинском лесничестве – 69 пожаров. В Виноградовском было зафиксировано 30 возгораний, в Московском учебно-опытном лесничестве – 21, в лесничестве «Русский лес» – 19, а в Егорьевском – 13», – отметил Агулов.
Он уточнил, что по площади, пройденной огнём, антирейтинг лесничеств также возглавило Ногинское – 35,36 га. Далее следуют Дмитровское – 13,69 га и Московское учебно-опытное – 13,53 га.

Самые горимые городские округа – Балашиха (29 пожаров), Павлово-Посадский (24) и Ступино (19).

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что в 2024 году пожароопасный сезон в Подмосковье начался 1 апреля и был закрыт 15 ноября.

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#подмосковье
#московская область
#безопасность
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В США бывший школьник добился тюремного срока для учительницы за интимную связь
NBC News: Бывшую учительницу приговорили к году тюрьмы за связь с учеником
20 ноября 2024, 10:15

Фото: iStock/OlFedv

Бывший школьник добился в США тюремного срока для учительницы, обвинив ее в сексуальной связи восьмилетней давности в американском штате Мэриленд. Об этом информирует местное отделение телеканала NBC News.
По словам мужчины, за 8 лет до этого, когда он учился в восьмом классе в Мэриленде, его 22-летняя на тот момент преподавательница вступила с ним в интимную связь. Потерпевшему на тот момент было 14 лет, он сообщил о нескольких эпизодах сексуального характера, случавшихся в течение нескольких месяцев в классе и дома у подростка.

Согласно информации телеканала, в образовательном учреждении обвиняемая проработала чуть более двух лет. После признания вины 32-летнюю Мелиссу Кертис приговорили к году тюрьмы и пяти годам под надзором после освобождения. Уточняется, что еще 25 лет она должна будет регистрироваться как секс-преступник.

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#секс
#школы
#фсб
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#инцидент
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#фрг
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На даче под Дмитровом обнаружили нарколабораторию
20 ноября 2024, 09:31

Фото: iStock/OlFedv

Лабораторию по производству мефедрона оборудовал на своём дачном участке в Дмитровском городском округе 34-летний житель Королёва., его задержали полицейские при поддержке Росгвардии, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что злоумышленник устроил нарколабораторию в двух бытовых строениях. Там были обнаружены подносы с кристаллическим веществом, полимерная ёмкость, наполненная веществом, различные ёмкости с прекурсорами, колбы, канистры с химическими жидкостями, респираторы, электрическая сушилка и электронные весы, а также оборудование для производства наркотиков», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что в составе найденного в лаборатории вещества имеется мефедрон, общий вес наркотика превысил четыре килограмма. Задержанный рассказал, что собирался продавать наркотики через тайники-закладки.

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#дмитровский городской округ
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#полиция
#росгвардия
#мвд московской области
#криминал
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ФСБ задержала гражданина ФРГ, прибывшего для теракта на объекте ТЭК
20 ноября 2024, 09:02

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ задержали гражданина ФРГ Николая Гайдука, причастного к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года и приехавшего из Польши для совершении новой диверсии на объекте энергетики. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Уточняется, что Гайдука задержали при очередном въезде на территорию Калининградской области из Польши для организации новой диверсии. В его машине силовики обнаружили 0,5 л жидкого взрывчатого вещества.

Задание обвиняемый получил от гражданина Украины Жорова Александра, который проживает в Германии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Гайдука ​заключили под стражу.

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