Прокуратура Парижа: Дурову предъявлены обвинения в совершении 12 преступлений

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Сооснователю и генеральному директору мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявлены обвинения в совершении 12 преступлений. Дело против него во Франции было открыто 8 июля 2024 года.
Об этом сообщила парижская прокуратура. В ведомстве также добавили, что Дуров может остаться под стражей до 28 августа. Сейчас его допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных преступлениях. Также российскому предпринимателю и программисту вменяют отказ от сотрудничества по поводу совершаемых с помощью Telegram финансовых махинаций и киберпреступлений.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании Павла Дурова не связано с политическими мотивами. В офисе Генерального секретаря ООН сообщили, что внимательно следят за ситуацией вокруг ареста Дурова в Париже.
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Александр Бойцов