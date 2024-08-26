Юрист Бем заявил о необоснованных обвинениях в адрес Дурова

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Бизнес-юрист Энтони Бем заявил о том, что обвинения, адресованные основателю Telegram Павлу Дурову французскими правоохранителями, не могут быть предъявлены.
Он пояснил, что во французском уголовном праве есть принцип, согласно которому лицо не может быть привлечено к ответственности, если у него не было намерения совершить преступление.
А член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов, в свою очередь, отметил, что в самой России сократилась возможность слежки за гражданами РФ через соцсети и мессенджерами иностранными спецслужбами.
Ранее сообщалось, что последним, с кем контактировал сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, был блогер Гусейн Гасанов.
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«На Дурова хотят возложить ответственность за мессенджер Telegram. Им пользуются почти 1 млрд человек в месяц, и в нём создаются группы для организации террористических актов, разжигания ненависти, распространения наркотических средств, огнестрельного оружия или детской порнографии», — прокомментировал в беседе с RT Бем.
А член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов, в свою очередь, отметил, что в самой России сократилась возможность слежки за гражданами РФ через соцсети и мессенджерами иностранными спецслужбами.
«У нас удалось снизить присутствие российских граждан в сетях мира, которые на 100% контролируются. Мы сделали неэффективной работу спецслужб за нашими гражданами, в этих социальных сетях. Они получали массу информации, и политической, и экономической, и военной, и так далее», — пояснил в беседе с «Царьградом» Попов.
Ранее сообщалось, что последним, с кем контактировал сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, был блогер Гусейн Гасанов.
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Мелисса Тимофеева