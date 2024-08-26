Стало известно, сколько Дуров может провести под стражей

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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров может остаться под стражей до 28 августа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на парижскую прокуратуру. Бизнесмена обвиняют в 12 преступлениях. Дело в отношении фигуранта открыли в начале июля этого года.
До этого французский президент Эммануэль Макрон писал в соцсетях, что дело в отношении предпринимателя не является политическим. Глава Франции подчеркнул, что Дурова арестовали в рамках расследования, а решение по нему должен выносить суд.
По информации TF1, Дурова взяли за отказ сотрудничать с силовиками, он обвиняется в соучастии в мошенничестве, сбыте наркотиков, сокрытии контента для педофилов и других деяниях. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
К слову, в СМИ была информация, что Telegram могут заблокировать в Турции за контент, связанный с запрещенными веществами.
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По информации TF1, Дурова взяли за отказ сотрудничать с силовиками, он обвиняется в соучастии в мошенничестве, сбыте наркотиков, сокрытии контента для педофилов и других деяниях. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
К слову, в СМИ была информация, что Telegram могут заблокировать в Турции за контент, связанный с запрещенными веществами.
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Никита Кротов